15 минут каждую неделю: какая привычка поможет навсегда забыть о бедности и разбогатеть

Испытываете беспокойство относительно своих финансов? 69% американцев говорят, что финансовая неопределенность привела к чувству тревоги и депрессии.

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Финансовая тревога — это чувство, которое часто возникает из-за представления о том, что вы недостаточно хорошо справляетесь — для себя в будущем, для кого-то вашего возраста или по сравнению с вашими сверстниками, говорит Меган Маккой, финансовый терапевт и профессор Канзасского государственного университета. Об этом пишет CNBC.

"Тревога имеет тенденцию бушевать в наших мыслях целый день, особенно когда речь идет о деньгах", — говорит она.

Но вместо того, чтобы пытаться избежать этих чувств или позволить им мешать другим делам, выделите время, чтобы разобраться с ними.

"Удивительно эффективная стратегия заключается в том, чтобы запланировать ежедневное или еженедельное "время для забот" — 15-20 минут, посвященных только вашим финансовым проблемам", — говорит Маккой.

Как максимально использовать "время для забот"

Сначала запишите все, что вас беспокоит. Это может включать все: от конкретных ("Я не уверен, как я себе это позволю, если мой ребенок хочет поступить в частный колледж") до тревог, связанных с образом жизни ("Кажется, все в моей ленте Instagram чаще ездят в лучшие отпуска, чем я").

Далее рассортируйте пункты на два списка: вещи, которые вы можете контролировать, и вещи, которые не можете.

"Этот процесс помогает превратить нечеткое, постоянное беспокойство в два ведра: действия и принятие", — говорит она.

Речь идет не об игнорировании ваших страхов, а о том, чтобы научиться управлять ими целенаправленно.

Фото иллюстративное Фото: Pixels

Что касается вещей, которые вы можете контролировать, сосредоточьтесь на небольших, постепенных шагах к желаемым изменениям. Это может означать настройку регулярных автоматических депозитов на счет или в "фонд отпусков".

Если вы можете назвать специальные сберегательные счета в честь этих целей, еще лучше, говорит Маккой. Конкретно названные счета "помогают людям чувствовать себя организованными и эмоционально привязанными к своему прогрессу", — говорит терапевт.

Они также уменьшают соблазн тратить деньги импульсивно, поскольку уже "забронированы".

Если вам кажется страшным самостоятельно организовать это, не бойтесь просить о помощи, говорит Маккой. Финансовый планировщик может помочь вам превратить ваши страхи и цели в практические шаги.

Некоторые вещи невозможно контролировать

Что касается факторов, которые вы не контролируете — будущее фондового рынка, торговая политика страны и налоговые ставки, сколько денег зарабатывают ваши друзья — дайте себе немного снисхождения.

Маккой предлагает сделать шаг назад и попытаться переосмыслить успех на собственных условиях. Есть ли у вас выбор? Соответствуют ли ваши расходы вашим ценностям? Сознательно ли вы относитесь к тому, как экономите и тратите деньги?

Если вы ответили "да" на все три вопроса, возможно, у вас дела идут лучше, чем вы думаете.

"Такое переосмысление снижает давление и способствует более обоснованному, сочувственному взгляду на финансовое здоровье", — говорит Маккой.

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