Популярные лайфхаки "едят" ваши деньги: что нужно делать, чтобы забыть о бедности

Исследование Chase Bank показало, что 69% британцев изменили свои привычки траты, чтобы попытаться сэкономить как можно больше денег. Но некоторые проверенные временем лайфхаки могут на самом деле опустошить ваш банковский счет, а не пополнить его.

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Покупать оптом

"Оптовые покупки могут быть отличным способом сэкономить деньги, но только если вы подходите к этому разумно", — говорит Мэтью Ширан, эксперт по экономии денег в Money Wellness.

Люди покупают мясо или свежие фрукты оптом, думая, что получают выгодную покупку, но в итоге выбрасывают часть. Например, 5-килограммовый мешок риса может показаться выгодной покупкой, но не если он годами лежит в шкафу без использования.

Ширан объясняет, что большие упаковки часто выглядят более выгодными, но если вы не проверите цену за единицу, вы можете в итоге заплатить больше. Например, упаковка из 4 рулонов туалетной бумаги может стоить 20 пенсов (10 грн) за рулон, тогда как упаковка из 12 рулонов с пометкой "выгодно" на самом деле может стоить 25 пенсов за рулон (12 грн).

"Всегда сравнивайте стоимость за 100 г, за единицу или за рулон, а не только заглавную цену", — отмечает эксперт.

Покупка оптом на самом деле может забрать больше денег Фото: Freepik

Рукоделие

Шитье и вязание, вероятно, будут стоить вам дороже, чем покупка одежды в обычном магазине. Чтобы связать собственный стандартный свитер среднего размера, вам понадобится 12 клубков шерсти.

К тому же, опытные вязальщицы рекомендуют шерсть высшего качества. Это потому, что она выдерживает стиральные машины. В этом случае вам понадобится примерно 3,50 фунта стерлингов (почти 200 грн) за клубок. Это означает, что свитер среднего размера обойдется вам в 42 фунта стерлингов (2 300 грн).

Рукоделие может обойтись дороже, чем покупка вещей в магазине Фото: Freepik

Желтые наклейки в супермаркете

Кто не любит товары со скидкой в супермаркете? От мяса до овощей и готовых блюд, которые можно заморозить, трудно устоять перед "выгодным" предложением.

Если использовать их правильно, они могут стать спасательным кругом для семей, находящихся в затруднительном положении. На самом деле, потребительская организация Which? недавно сообщила, что примерно 40% британских домохозяйств покупают товары с желтыми наклейками, чтобы сэкономить на продуктах, поскольку стоимость жизни продолжает расти. Однако, бывают случаи, когда деньги тратятся впустую.

Во-первых, низких цен (особенно обычно на дорогие продукты, такие как стейк) трудно избежать. Это означает, что вы, скорее всего, купите товары, все равно превысив бюджет.

Во-вторых, покупка большого количества продуктов со скидкой (преимущественно свежих овощей) означает, что вам либо придется съесть их все в течение следующей ночи или двух, либо они испортятся. Поэтому это может привести к расточительству еды и денег.

Что касается одежды или технических товаров, то, что что-то продается со скидкой, не означает, что вам нужно это покупать. И, если у вас есть соблазн, найдите секунду, чтобы исследовать среднюю цену товара. Он может быть не таким сниженным, как вас убеждает магазин.

Скидки могут забрать у вас еще больше денег Фото: pexels.com

Покупка недельных наборов продуктов

После долгого рабочего дня последнее, что некоторые из нас хотят делать, это часами готовить ужин, а затем съесть его через 10 минут. В этом плане наборы для приготовления пищи могут быть действительно удобными: ингредиенты и инструкции уже есть, и часто это быстрые и полезные блюда для приготовления.

Но когда вы начинаете заказывать их каждую неделю, это начинает набирать обороты. По данным Money Saving Expert, средняя недельная покупка продуктов для пары стоит 62 фунта стерлингов (3 400 грн). Это также включает еду на завтрак и обед. Поэтому, кроме набора продуктов, вам нужно будет покупать продукты для двух других ежедневных блюд.

Ремонт своими руками

С точки зрения экономии денег, есть время и место для любительских работ своими руками. Если задача сложная, связанная с рисками для безопасности и специализированными инструментами (например, электромонтажные или сантехнические работы), лучше нанять эксперта.

Начальная стоимость может быть дороже, чем вы ожидали, но по крайней мере вы можете гарантировать профессиональное выполнение работы. Просмотр нескольких видео на YouTube о том, как перемонтировать электропроводку всего дома, не поможет. Кроме того, если вы ошибетесь, пытаясь сэкономить, это будет стоить вам гораздо дороже в долгосрочной перспективе.

Для сложных ремонтов всегда стоит нанять экспертов Фото: Pexels

Выращивание собственной пищи

Редактор Рэйчел Мосс потратила 100 фунтов стерлингов (5 тысяч грн) "только на землю" в первый год, когда создала огородную грядку в своем саду. И хотя она вырастила горы кабачков, белки ели клубнику, слизни уничтожали салат, а морковь и баклажаны были крошечными.

"Три года спустя я инвестировала в сетки и ловушки для слизней, многому научилась и достигла большего успеха, но погоду все равно невозможно предсказать", — говорит она.

Для Мосс это все еще хобби, а не способ сэкономить деньги.

Он рекомендует использовать в начале старые ведра или миски для мытья посуды, поскольку они прекрасно подойдут для горшков, если просверлить отверстия на дне.

"Люди часто бесплатно раздают семена, инструменты или даже компост", — добавляет он.

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