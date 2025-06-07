Гроші завжди будуть: 7 мудрих правил, за якими живуть багаті люди

Порад про те, як правильно заробляти, збирати та інвестувати гроші, щоб стати заможними людьми, у мережі — величезна кількість. Однак є серед них і ті, які працюють безвідмовно, але про які мало хто знає.

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Що це за правила, розповів ресурс HuffPost, журналісти якого поспілкувалися з експертами в питаннях фінансів.

Витратити більше, щоб заощадити

"Низька ціна на поганий продукт насправді жахлива угода, тому що в кінцевому підсумку ви витратите більше, щоб замінити дешеві товари, які легко ламаються. Зосередьтеся на якості та витрачайте більше, якщо це означає, що воно прослужить довго", — рекомендує Андреа Ворох, експертка зі споживчого фінансування та бюджетування.

Вона часто купує брендові товари в секонд-хендах, а для придбання дорогих речей радить скористатися розпродажами і купувати сезонні товари (наприклад, садові меблі та зимовий одяг) наприкінці сезону.

Не варто ігнорувати безкоштовні програми лояльності та краще пошукати онлайн-купони перед покупкою.

Контроль витрат — основа фінансової грамотності Фото: Getty

Не варто починати економити різко

Обмежувати свій бюджет занадто сильно, намагаючись одразу ж відкладати пристойні суми — дурна ідея.

"Хоча детальний бюджет допомагає вам іти шляхом до досягнення ваших фінансових цілей, занадто сувора економія насправді швидко дасть зворотний ефект через вигорання. І якщо ви спробуєте змінити всі свої звички витрат відразу, буде важко дотримуватися плану", — пояснює Ворох.

Замість цього вона пропонує внести кілька невеликих змін у свої звички витрат і заощаджень, а потім розвивати їх, коли вони стануть рутиною.

За її словами, важливо також залишити в графі витрат ті, які мають значення. Це може бути вечеря з другом або партнером. А заощадити можна, наприклад, на підписках, які не приносять користі, або відключивши рідко використовувану побутову техніку для економії електроенергії.

Ніяких автоматичних продовжень підписок

"Зараз у нашому суспільстві надзвичайно легко витрачати гроші, не замислюючись про це. Ви можете підписатися на автоматичне продовження. Ви побачили щось миле в Instagram і мимоволі це купили. Але можливість купувати речі занадто легко може призвести до неусвідомлених витрат", — каже Енн Лестер, авторка книжки "Твоє найкраще фінансове життя".

Натомість Лестер радить більш усвідомлено витрачати гроші: складати список покупок перед походом до магазину або купувати в Інтернеті.

До речі, про покупки в мережі. Енн каже, що варто виділяти для цього певний час, і під час заходу на сайти з товарами ще раз переглянути список речей, які хочете купити, і вирішити, чи так вони потрібні насправді.

Пропозиції в Інтернеті часто провокують незаплановані витрати Фото: Getty Images

Що стосується підписок, то легко забути ті, які налаштовані на "автоматичне продовження". Лестер пропонує періодично проводити "очищення підписки", переглядаючи всі свої підписки і скасовуючи ті, якими ви більше не користуєтеся.

Резервний накопичувальний рахунок для заощаджень

"Вам слід автоматизувати все, що ви можете щодо заощаджень, щоб вам не доводилося приймати усвідомлене рішення про це. Якщо ви цього не зробите, ви почнете розмову... із самим собою про те, що ви могли б зробити з цими грішми, і часто ви програєте, тому що отримувати речі веселіше, ніж збирати", — продовжила Лестер.

Майкл Фінке, професор з управління активами в Американському коледжі фінансових послуг, пропонує налаштувати автоматичний переказ на високоприбутковий ощадний рахунок. Наприклад, якщо ви отримуєте зарплату наприкінці місяця, ви можете налаштувати переказ на перший день наступного місяця.

Гроші на поточному рахунку можуть бути спокусливими для витрати. Регулярні перекази на високоприбутковий ощадний рахунок можуть допомогти вам створити резервний фонд, не відчуваючи болю від виписування чека.

Контроль навіть найдрібніших витрат

Переглядаючи виписки за кредитною карткою, легко зосередитися тільки на великих платежах. Але насправді важливо також переглядати і більш дрібні позиції.

"Не кожен шахрайський платіж — це чотиризначний шопінг. Часто злодії перевіряють вашу картку, здійснюючи кілька недорогих покупок", — підкреслює Сара Ратнер, експертка з особистих фінансів у NerdWallet.

Якщо ви не пропустите ці покупки, наступного разу шахраї захочуть більше. Тому слід щомісяця перевіряти виписки за кредитною карткою.

Уважно перевіряйте всі свої витрати Фото: Reddit

Поділ рахунків на зараз і на перспективу

"Хоча у більшості моїх клієнтів є принаймні один довгостроковий [інвестиційний] рахунок, я закликаю їх розглянути можливість відкриття ще одного інвестиційного рахунку для середньострокових цілей", — каже Елейн Кінг, сертифікована фінансова планувальниця і засновниця Family and Money Matters.

Середньострокові цілі можуть включати купівлю будинку, оплату освіти, купівлю інвестиційної нерухомості або відкриття бізнесу.

"Під час поділу інвестиційних рахунків ми прагнемо зіставити розподіл портфеля з конкретними цілями і часовим горизонтом і, в кінцевому підсумку, заощадити вам час і гроші", — пояснила вона. Наприклад, якщо купівля будинку перебуває в короткостроковій перспективі, "фонд нерухомості" слід інвестувати в короткострокові активи.

Не зациклюватися на "універсальному" підході

За словами Кари Стівенс, засновниці сайту фінансової грамотності The Frugal Feminista та авторки книжки "Зціліть свої стосунки за допомогою грошей", варто пам'ятати, що особисті фінанси є особистими та сезонними... Вони мають ґрунтуватися на цінностях і життєвих обставинах.

"Щойно ви зрозумієте, що пріоритети інших людей не збігаються з вашими, "ви зможете краще визначити інструменти... які мають для вас найбільший сенс", — пояснила вона.

Патрік Йоно, засновник і генеральний директор Sure Life Financial, рекомендує перед створенням фінансового плану визначити, що для вас важливо: який тип будинку ви хочете? Який баланс між роботою та особистим життям вам підходить найбільше? Які інтереси ви хочете переслідувати? Щойно у вас з'явиться кінцева мета, ви зможете зрозуміти, як заробити необхідні вам гроші, які інвестиції зробити тощо.

Стівенс додав, що нам також потрібно бути гнучкими і реагувати на те, що відбувається в повсякденному житті та у світі, і не відчувати себе пов'язаними фінансовими "правилами".

"Існує безліч правил, що стосуються грошей, але не відчувайте себе зобов'язаними дотримуватися їх усіх. Найкраще, що ви можете вбудувати у свій особистий фінансовий план, — це гнучкість, яка дає змогу вносити зміни в міру необхідності", — наголосив Ратнер.

Раніше Фокус писав, що:

Дівчина розкрила спосіб, як вийти на пенсію в 40 років. Вона економить гроші, щоб накопичити достатньо коштів для інвестицій у фондовий ринок і майбутньої фінансової незалежності.

Жінка оселилася в гаражі, щоб заощадити гроші на оренді будинку.

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