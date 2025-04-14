Учительница в школе додумалась, как параллельно зарабатывать 20 тысяч долларов в год (фото)

26-летняя учительница английского языка Ракель Керри из Флориды (США), где зарплаты педагогов являются одними из самых низких в стране, создала собственную формулу финансового успеха. Женщина настойчиво развивала источники дополнительного дохода — и у нее все получилось.

Related video

Об этом блогерша рассказала на своей странице в TikTok.

Керри совмещала сразу несколько профессиональных ролей: педагог, тренер, репетитор, блогер и предприниматель. Несмотря на то, что ее основная работа — преподавание, после уроков она упорно работает над созданием дополнительного дохода, который позволяет ей достигать долгосрочных целей, поддерживать семью и обеспечивать финансовую стабильность.

"В течение последних трех лет я работаю педагогом в школе. Дополнительные заработки для меня — это не просто способ держаться на плаву, а путь к построению надежного будущего", — объясняет учительница изданию Newsweek.

Несколько потоков дохода

Стратегия Ракель базируется на создании нескольких потоков дохода: от продажи учебных планов на платформе, репетиторства для подготовки к стандартизированным тестам и продажи вещей на Facebook Marketplace до тренировки спортивных команд. Интересно, что самым влиятельным источником заработка для женщины стал TikTok.

"Я занимаюсь разными видами деятельности, но больше всего усилий вкладываю в создание образовательного и развлекательного контента в TikTok. Эта платформа открыла двери к сотрудничеству с брендами, созданию роликов на заказ и другим творческим возможностям. В феврале прошлого года я заработала пятизначную сумму, проводя ежедневные прямые трансляции, но такой темп был неустойчивым", — утверждает Керри.

Сейчас учительница сосредотачивается на контенте, который ей действительно интересен, и сотрудничает с брендами, которых искренне поддерживает.

Ракель Керри Фото: TikTok

"Дополнительные доходы приносят мне более 20 тысяч долларов ежегодно. Благодаря этому достигаю личных целей, в частности организовала желанную свадьбу в Мехико", — добавляет Ракель.

Ее основной совет другим, особенно педагогам: начинайте с того, что любите. "Лучшие дополнительные заработки — те, которые приносят радость и баланс в вашу жизнь. Речь идет не только о деньгах, а о построении более яркого будущего", — подытожила американка.

Напомним, ранее Фокус писал, что повар Кевин Форд из Невады (США), который получил мизерный подарок от руководства Burger King за почти 30 лет службы, начинает новое дело в кулинарной индустрии.

А вот 28-летняя Алиса получает от своего 51-летнего мужа, которого зовут Том, $100 в неделю за услуги домохозяйки. По словам женщины, ей больше нравится заниматься домашними делами, чем ходить на работу, где она чувствует себя "как рабыня".