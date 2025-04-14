Вчителька у школі додумалась, як паралельно заробляти 20 тисяч доларів на рік (фото)

26-річна вчителька англійської мови Ракель Керрі з Флориди (США), де зарплати педагогів є одними з найнижчих у країні, створила власну формулу фінансового успіху. Жінка наполегливо розвивала джерела додаткового доходу — і в неї все вийшло.

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Про це блогерка розповіла на своїй сторінці у TikTok.

Керрі поєднувала одразу кілька професійних ролей: педагог, тренер, репетитор, блогер та підприємець. Попри те, що її основна робота — викладання, після уроків вона наполегливо працює над створенням додаткового доходу, який дозволяє їй досягати довгострокових цілей, підтримувати родину та забезпечувати фінансову стабільність.

"Протягом останніх трьох років я працюю педагогом у школі. Додаткові заробітки для мене — це не просто спосіб триматися на плаву, а шлях до побудови надійного майбутнього", — пояснює вчителька виданню Newsweek.

Кілька потоків доходу

Стратегія Ракель базується на створенні декількох потоків доходу: від продажу навчальних планів на платформі, репетиторства для підготовки до стандартизованих тестів і продажу речей на Facebook Marketplace до тренування спортивних команд. Цікаво, що найвпливовішим джерелом заробітку для жінки став TikTok.

"Я займаюся різними видами діяльності, але найбільше зусиль вкладаю у створення освітнього та розважального контенту в TikTok. Ця платформа відкрила двері до співпраці з брендами, створення роликів на замовлення та інших творчих можливостей. У лютому торік я заробила п'ятизначну суму, проводячи щоденні прямі трансляції, але такий темп був нестійким", — стверджує Керрі.

Нині вчителька зосереджується на контенті, який їй дійсно цікавий, і співпрацює з брендами, яких щиро підтримує.

Ракель Керрі Фото: TikTok

"Додаткові доходи приносять мені понад 20 тисяч доларів щороку. Завдяки цьому досягаю особистих цілей, зокрема організувала омріяне весілля у Мехіко", — додає Ракель.

Її основна порада іншим, особливо педагогам: починайте з того, що любите. "Найкращі додаткові заробітки — ті, які приносять радість і баланс у ваше життя. Йдеться не лише про гроші, а про побудову яскравішого майбутнього", — підсумувала американка.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що кухар Кевін Форд з Невади (США), який отримав мізерний подарунок від керівництва Burger King за майже 30 років служби, розпочинає нову справу в кулінарній індустрії.

А от 28-річна Аліса отримує від свого 51-річного чоловіка, якого звуть Том, $100 на тиждень за послуги домогосподарки. За словами жінки, їй більше подобається займатися хатніми справами, аніж ходити на роботу, де вона почуває себе "як рабиня".