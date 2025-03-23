Дівчина розкрила спосіб, як вийти на пенсію в 40 років: що вона робить для цього

Блогерка спрямовує зекономлені гроші на довгострокові цілі, і завдяки таким невеликим змінам у повсякденному житті їй вдалося накопичити близько 96 000 доларів.

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Міа Роуз Макграт, популярний TikToker з Лондона, поділилася з підписниками секретами фінансової відповідальності, які, на її думку, допоможуть досягти "епохи багатих дівчат" і вийти на пенсію до 40 років. Вона розповідає, як вона економить гроші, щоб накопичити достатньо коштів для інвестицій у фондовий ринок і майбутньої фінансової незалежності. Про це повідомляє видання Unilad.

Міа працює менеджером по роботі з клієнтами в модній індустрії, і, як вона зізнається, постійний графік і щоденні витрати ускладнюють процес накопичень. Однак, щоб знизити витрати, вона прийняла рішення приносити упаковані обіди з дому, заощаджуючи до 100 доларів на тиждень. Вона також вважає за краще готувати каву вдома, замість того щоб витрачати гроші на каву в кав'ярні, що коштує їй лише 40 центів.

Заощаджені кошти Міа інвестує в довгострокові цілі, і за рахунок таких невеликих змін у повсякденному житті їй вдалося накопичити близько 96 000 доларів, крім інших інвестицій. У відео вона також згадує, що сніданок і вечеря у неї коштують лише 50 центів. Щоденні витрати, за її словами, варіюються близько 58 доларів, і це був один з найдорожчих днів для неї.

Незважаючи на свою сувору фінансову дисципліну, Міа не забуває про себе: вона іноді купує пару черевиків на платформі Vinted за 45 доларів.

Реакція користувачів TikTok на її поради була різноманітною. Одні підтримали Мію, стверджуючи, що економія на їжі з дому — це чудове рішення, інші ж критикували її підхід, стверджуючи, що такі витрати можуть перешкодити досягненню довгострокових цілей.

Але Міа впевнена: кожен крок на шляху до фінансової незалежності — це крок до виходу на пенсію до 40 років.

Нагадаємо, у Пенсійному фонді прорахували, на яку пенсію в Україні може розраховувати людина із зарплатою в 25 тисяч гривень і 32 роками страхового стажу.

Також у ПФУ розповіли, які в Україні є щомісячні надбавки до пенсії за віком. При цьому нова компенсаційна виплата замінює попередню, а не підсумовується з нею.