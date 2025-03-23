Девушка раскрыла способ, как выйти на пенсию в 40 лет: что она делает для этого

Блогерша направляет сэкономленные деньги на долгосрочные цели, и благодаря таким небольшим изменениям в повседневной жизни ей удалось накопить около 96 000 долларов.

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Миа Роуз Макграт, популярный TikToker из Лондона, поделилась с подписчиками секретами финансовой ответственности, которые, по ее мнению, помогут достичь "эпохи богатых девушек" и выйти на пенсию к 40 годам. Она рассказывает, как она экономит деньги, чтобы накопить достаточно средств для инвестиций в фондовый рынок и будущей финансовой независимости. Об этом сообщает издание Unilad.

Миа работает менеджером по работе с клиентами в модной индустрии, и, как она признается, постоянный график и ежедневные расходы усложняют процесс накоплений. Однако, чтобы снизить затраты, она приняла решение приносить упакованные обеды с дома, экономя до 100 долларов в неделю. Она также предпочитает готовить кофе дома, вместо того чтобы тратить деньги на кофе в кафе, что стоит ей всего 40 центов.

Сэкономленные средства Миа инвестирует в долгосрочные цели, и за счет таких небольших изменений в повседневной жизни ей удалось накопить около 96 000 долларов, помимо других инвестиций. В видео она также упоминает, что завтрак и ужин у нее стоят всего 50 центов. Ежедневные расходы, по ее словам, варьируются около 58 долларов, и это был один из самых дорогих дней для нее.

Несмотря на свою строгую финансовую дисциплину, Миа не забывает о себе: она иногда покупает пару ботинок на платформе Vinted за 45 долларов.

Реакция пользователей TikTok на ее советы была разнообразной. Одни поддержали Мию, утверждая, что экономия на еде с дома — это отличное решение, другие же критиковали ее подход, утверждая, что такие расходы могут помешать достижению долгосрочных целей.

Но Миа уверена: каждый шаг на пути к финансовой независимости — это шаг к выходу на пенсию к 40 годам.

Напомним, в Пенсионном фонде просчитали, на какую пенсию в Украине может рассчитывать человек с зарплатой в 25 тысяч гривен и 32 годами страхового стажа.

Также в ПФУ рассказали, какие в Украине есть ежемесячные надбавки к пенсии по возрасту. При этом новая компенсационная выплата заменяет предыдущую, а не суммируется с ней.