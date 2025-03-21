Надбавки пенсионерам: какие суммы дополнительно выплачивают в 70, 75 и 80 лет

Компенсационная выплата назначается с момента достижения пенсионером возраста 70, 75 или 80 лет.

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В Украине пенсионеры, достигшие 70, 75 и 80 лет, могут получать ежемесячную компенсационную выплату. Об этом сообщает Главное управление ПФУ в Донецкой области.

Ежемесячные выплаты для лиц, достигших 70, 75 и 80 лет, составляют следующие суммы:

300 гривен, — которым исполнилось 70 лет до достижения 75-летнего возраста;

456 гривен, — которым исполнилось 75 лет до достижения 80-летнего возраста;

570 гривен, — которым исполнилось 80 лет и более.

Когда пенсионер достигает возраста 70, 75 или 80 лет, компенсационная выплата устанавливается с даты достижения соответствующего возраста. При этом новая выплата заменяет предыдущую, которая выплачивалась по более ранней возрастной категории.

Таким образом, если пенсионеру в возрасте 70 лет была установлена доплата в размере 300 гривен, то при достижении 75 лет ежемесячная компенсационная выплата увеличится на 156 гривен и составит 456 гривен.

Так же, при достижении 80 лет сумма выплаты возрастает до 570 гривен.

В то же время общий размер пенсии вместе с компенсационной выплатой не может превышать 10 340,35 гривен, а для лиц, чей размер пенсии превышает указанную сумму, эта выплата не устанавливается.

Отметим, в Украине определенным участникам боевых действий (УБД) предоставляется право на досрочное пенсионное обеспечение по возрасту. Для этой категории граждан предусмотрены специальные условия для выхода на пенсию.

Напоминаем, некоторые категории украинцев уже с марта будут иметь пенсионные выплаты, которые увеличатся на 20%. Между тем главное управление ПФУ в Полтавской области объяснило, как изменился размер обязательного страхового стажа для выхода на пенсию по возрасту.