Надбавки пенсіонерам: які суми додатково виплачують у 70, 75 і 80 років

Компенсаційна виплата призначається з моменту досягнення пенсіонером віку 70, 75 або 80 років.

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В Україні пенсіонери, які досягли 70, 75 і 80 років, можуть отримувати щомісячну компенсаційну виплату. Про це повідомляє Головне управління ПФУ в Донецькій області.

Щомісячні виплати для осіб, які досягли 70, 75 і 80 років, становлять такі суми:

300 гривень, — яким виповнилося 70 років до досягнення 75-річного віку;

456 гривень, — яким виповнилося 75 років до досягнення 80-річного віку;

570 гривень, — яким виповнилося 80 років і більше.

Коли пенсіонер досягає віку 70, 75 або 80 років, компенсаційну виплату встановлюють із дати досягнення відповідного віку. При цьому нова виплата замінює попередню, яка виплачувалася за більш ранньою віковою категорією.

Таким чином, якщо пенсіонеру у віці 70 років було встановлено доплату в розмірі 300 гривень, то при досягненні 75 років щомісячна компенсаційна виплата збільшиться на 156 гривень і становитиме 456 гривень.

Так само, при досягненні 80 років сума виплати зростає до 570 гривень.

Водночас загальний розмір пенсії разом із компенсаційною виплатою не може перевищувати 10 340,35 гривень, а для осіб, чий розмір пенсії перевищує зазначену суму, ця виплата не встановлюється.

Зазначимо, в Україні певним учасникам бойових дій (УБД) надається право на дострокове пенсійне забезпечення за віком. Для цієї категорії громадян передбачені спеціальні умови для виходу на пенсію.

Нагадуємо, деякі категорії українців уже з березня матимуть пенсійні виплати, які збільшаться на 20%. Тим часом головне управління ПФУ в Полтавській області пояснило, як змінився розмір обов'язкового страхового стажу для виходу на пенсію за віком.