Пенсія в Україні: скільки може отримувати людина із зарплатою 15 тис. грн

Середня зарплата в Україні, з якої сплачувався єдиний соціальний внесок, становить 16 836 гривень.

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Розмір майбутньої пенсії визначається кількома факторами. Серед них — рівень заробітної плати, страховий стаж, а також середній розмір зарплати. Про це йдеться в матеріалі видання"Економічні новини".

Якщо людина вийшла на пенсію в 65 років, маючи 45 років страхового стажу і середню зарплату в 15 000 гривень, її пенсія в березні цього року становитиме 9 790 гривень. Однак у цьому розрахунку не враховані додаткові пільги, які можуть підвищити розмір виплат, серед них:

статус ветерана війни;

дитини війни;

почесного донора;

особливі заслуги перед Батьківщиною.

Водночас за стажу в 35 років і середньомісячної зарплати в 15 000 гривень розмір пенсії становитиме 4 228,2 гривні.

Згідно з останніми даними Пенсійного фонду, середня зарплата в Україні, з якої сплачувався єдиний соціальний внесок, становить 16 836 гривень. Співвідношення зарплати в 15 000 гривень до цього показника — 0,89. Таким чином, з огляду на три фактори — середню зарплату за три роки, 35 років страхового стажу і зазначене співвідношення, розмір пенсії становить 4 228,2 гривні.

Зазначимо, в Україні певним учасникам бойових дій (УБД) надається право на дострокове пенсійне забезпечення за віком. Для цієї категорії громадян передбачені спеціальні умови для виходу на пенсію.

Нагадуємо, деякі категорії українців уже з березня матимуть пенсійні виплати, які збільшаться на 20%. Тим часом головне управління ПФУ в Полтавській області пояснило, як змінився розмір обов'язкового страхового стажу для виходу на пенсію за віком.