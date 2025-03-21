Пенсия в Украине: сколько может получать человек с зарплатой 15 тыс. грн

Средняя зарплата в Украине, с которой уплачивался единый социальный взнос, составляет 16 836 гривен.

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Размер будущей пенсии определяется несколькими факторами. В их числе – уровень заработной платы, страховой стаж, а также средний размер зарплаты. Об этом говорится в материале издания "Экономические новости".

Если человек вышел на пенсию в 65 лет, имея 45 лет страхового стажа и среднюю зарплату в 15 000 гривен, его пенсия в марте этого года составит 9 790 гривен. Однако в этом расчете не учтены дополнительные льготы, которые могут повысить размер выплат, среди них:

статус ветерана войны;

ребенка войны;

почетного донора;

особые заслуги перед Родиной.

В то же время при стаже в 35 лет и среднемесячной зарплате в 15 000 гривен размер пенсии составит 4 228,2 гривны.

Согласно последним данным Пенсионного фонда, средняя зарплата в Украине, с которой уплачивался единый социальный взнос, составляет 16 836 гривен. Соотношение зарплаты в 15 000 гривен к этому показателю — 0,89. Таким образом, учитывая три фактора — среднюю зарплату за три года, 35 лет страхового стажа и указанное соотношение, размер пенсии составляет 4 228,2 гривны.

Отметим, в Украине определенным участникам боевых действий (УБД) предоставляется право на досрочное пенсионное обеспечение по возрасту. Для этой категории граждан предусмотрены специальные условия для выхода на пенсию.

Напоминаем, некоторые категории украинцев уже с марта будут иметь пенсионные выплаты, которые увеличатся на 20%. Между тем главное управление ПФУ в Полтавской области объяснило, как изменился размер обязательного страхового стажа для выхода на пенсию по возрасту.