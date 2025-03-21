Цифра удивит: как посчитать размер пенсии, если стаж 40 лет

Размер пенсии определяется не только количеством отработанных лет, но также уровнем заработной платы и продолжительностью страхового стажа.

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Согласно данным Пенсионного фонда Украины, в 2024 году для выхода на пенсию необходимо было достигнуть 60-летнего возраста и иметь минимум 31 год трудового стажа. Однако многие украинцы имеют значительно больший стаж. Если у вас 40 лет трудового стажа, то размер пенсии может быть выше минимального. Об этом говорится в материале издания УНИАН.

Каждый гражданин Украины, достигший 60-летнего возраста и имеющий подтвержденный трудовой стаж в 40 лет, имеет право на пенсию и получение социальных выплат по возрасту. Размер пенсии определяется не только количеством отработанных лет, но также уровнем заработной платы и продолжительностью страхового стажа — то есть периодом, в течение которого уплачивались страховые взносы. Кроме того, возможны дополнительные начисления: если стаж в 40 лет был получен на вредном или опасном производстве, то нередко применяется льготный расчет (год за два) или назначаются надбавки.

Кроме расчета пенсии, важно учитывать, сколько лет трудового стажа нужно для выхода на пенсию. В 2024 году правила такие:

31 год стажа — выход на пенсию в 60 лет;

21 год стажа — выход на пенсию в 63 года;

15 лет стажа — выход на пенсию в 65 лет.

В будущем требования к стажу будут только увеличиваться — уже в 2025 году для выхода на пенсию в 60 лет потребуется подтвердить 32 года трудового стажа.

Что дает 40 лет стажа? Это возможность получать более высокую пенсию, но только при условии, что человек на протяжении всей трудовой деятельности получал достойную зарплату, регулярно уплачивал взносы в Пенсионный фонд Украины или работал в сложных и вредных условиях.

Для того чтобы рассчитать, какая пенсия в Украине вам положена, можно воспользоваться официальным порталом ПФУ и войти в персональный кабинет. Далее найти кнопку "Пенсионный калькулятор" — он сам, без вашего участия, найдет все данные о трудовом и страховом стаже, а также о доходах. Там же необходимо найти функцию алгоритма расчета с учетом стажа, который будет приобретен до вступления человека в пенсионный возраст. Если воспользоваться этой кнопкой, система автоматически выдаст вам ориентировочный размер пенсии.

Отметим, в Украине определенным участникам боевых действий (УБД) предоставляется право на досрочное пенсионное обеспечение по возрасту. Для этой категории граждан предусмотрены специальные условия для выхода на пенсию.

Напоминаем, некоторые категории украинцев уже с марта будут иметь пенсионные выплаты, которые увеличатся на 20%. Между тем главное управление ПФУ в Полтавской области объяснило, как изменился размер обязательного страхового стажа для выхода на пенсию по возрасту.