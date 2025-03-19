Индексация пенсий: у кого выплаты будут повышены уже в апреле

Размер увеличения ежемесячной выплаты устанавливается индивидуально, с учетом величины назначенной страховой суммы.

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Мартовская индексация завершена, и большинство пенсионеров уже начали получать проиндексированные выплаты. Однако некоторые ощутят увеличение лишь в апреле, когда на их счета начнут поступать повышенные страховые выплаты. Об этом сообщает ПФУ.

Выплата проиндексированной денежной помощи осуществляется в соответствии с постановлением Кабинета Министров от 25 февраля 2025 года № 209 "Об индексации пенсионных и страховых выплат и дополнительных мерах по повышению уровня социальной защиты наиболее уязвимых слоев населения в 2025 году".

На коэффициент 1,115 будут проиндексированы следующие страховые выплаты:

помощь, предоставляемая пострадавшим от несчастного случая на производстве, а также профессионального заболевания:;

выплата, предоставляемая в случае смерти потерпевшего.

"Величина повышения ежемесячной выплаты определяется индивидуально в зависимости от размера назначенной страховой выплаты", – говорится в сообщении ПФУ.

Отметим, в Украине определенным участникам боевых действий (УБД) предоставляется право на досрочное пенсионное обеспечение по возрасту. Для этой категории граждан предусмотрены специальные условия для выхода на пенсию.

Напоминаем, некоторые категории украинцев уже с марта будут иметь пенсионные выплаты, которые увеличатся на 20%. Между тем главное управление ПФУ в Полтавской области объяснило, как изменился размер обязательного страхового стажа для выхода на пенсию по возрасту.