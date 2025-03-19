Індексація пенсій: у кого виплати будуть підвищені вже у квітні

Розмір збільшення щомісячної виплати встановлюється індивідуально, з урахуванням величини призначеної страхової суми.

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Березнева індексація завершена, і більшість пенсіонерів уже почали отримувати проіндексовані виплати. Однак дехто відчує збільшення лише у квітні, коли на їхні рахунки почнуть надходити підвищені страхові виплати. Про це повідомляє ПФУ.

Виплата проіндексованої грошової допомоги здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 25 лютого 2025 року № 209 "Про індексацію пенсійних і страхових виплат та додаткові заходи щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш уразливих верств населення у 2025 році".

На коефіцієнт 1,115 буде проіндексовано такі страхові виплати:

допомога, що надається потерпілим від нещасного випадку на виробництві, а також професійного захворювання:;

виплата, що надається в разі смерті потерпілого.

"Величина підвищення щомісячної виплати визначається індивідуально залежно від розміру призначеної страхової виплати", — йдеться в повідомленні ПФУ.

Зазначимо, в Україні певним учасникам бойових дій (УБД) надається право на дострокове пенсійне забезпечення за віком. Для цієї категорії громадян передбачені спеціальні умови для виходу на пенсію.

Нагадуємо, деякі категорії українців уже з березня матимуть пенсійні виплати, які збільшаться на 20%. Тим часом головне управління ПФУ в Полтавській області пояснило, як змінився розмір обов'язкового страхового стажу для виходу на пенсію за віком.