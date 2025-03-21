Цифра здивує: як порахувати розмір пенсії, якщо стаж 40 років

Розмір пенсії визначається не тільки кількістю відпрацьованих років, а й рівнем заробітної плати та тривалістю страхового стажу.

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Згідно з даними Пенсійного фонду України, у 2024 році для виходу на пенсію необхідно було досягти 60-річного віку та мати щонайменше 31 рік трудового стажу. Однак багато українців мають значно більший стаж. Якщо у вас 40 років трудового стажу, то розмір пенсії може бути вищим за мінімальний. Про це йдеться в матеріалі видання УНІАН.

Кожен громадянин України, який досяг 60-річного віку та має підтверджений трудовий стаж у 40 років, має право на пенсію та отримання соціальних виплат за віком. Розмір пенсії визначається не лише кількістю відпрацьованих років, а й рівнем заробітної плати та тривалістю страхового стажу — тобто періодом, протягом якого сплачували страхові внески. Крім того, можливі додаткові нарахування: якщо стаж у 40 років було отримано на шкідливому або небезпечному виробництві, то нерідко застосовується пільговий розрахунок (рік за два) або призначаються надбавки.

Крім розрахунку пенсії, важливо враховувати, скільки років трудового стажу потрібно для виходу на пенсію. У 2024 році правила такі:

31 рік стажу — вихід на пенсію в 60 років;

21 рік стажу — вихід на пенсію в 63 роки;

15 років стажу — вихід на пенсію в 65 років.

У майбутньому вимоги до стажу будуть тільки збільшуватися — вже 2025 року для виходу на пенсію в 60 років потрібно буде підтвердити 32 роки трудового стажу.

Що дає 40 років стажу? Це можливість отримувати вищу пенсію, але тільки за умови, що людина впродовж усієї трудової діяльності отримувала гідну зарплату, регулярно сплачувала внески до Пенсійного фонду України або працювала у складних і шкідливих умовах.

Для того щоб розрахувати, яка пенсія в Україні вам призначена, можна скористатися офіційним порталом ПФУ і увійти в персональний кабінет. Далі знайти кнопку "Пенсійний калькулятор" — він сам, без вашої участі, знайде всі дані про трудовий і страховий стаж, а також про доходи. Там же необхідно знайти функцію алгоритму розрахунку з урахуванням стажу, який буде набуто до вступу людини в пенсійний вік. Якщо скористатися цією кнопкою, система автоматично видасть вам орієнтовний розмір пенсії.

Зазначимо, в Україні певним учасникам бойових дій (УБД) надається право на дострокове пенсійне забезпечення за віком. Для цієї категорії громадян передбачені спеціальні умови для виходу на пенсію.

Нагадуємо, деякі категорії українців уже з березня матимуть пенсійні виплати, які збільшаться на 20%. Тим часом головне управління ПФУ в Полтавській області пояснило, як змінився розмір обов'язкового страхового стажу для виходу на пенсію за віком.