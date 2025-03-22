Еще до выхода на отдых: как украинцы могут увеличить себе будущую пенсию

На размер своих выплат можно повлиять. В Минсоцполитики дали четыре совета, как это сделать, и напомнили главное правило.

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Граждане, которые еще работают, могут увеличить размер своей будущей пенсии в Украине. Несколько советов, как это сделать, опубликовала пресс-служба Министерства социальной политики.

Пенсия в Украине: 4 шага, которые ее увеличат

В первую очередь на пенсию влияет официальное трудоустройство. Украинцы, которые работают официально, платят взносы, получают стаж и накапливают пенсионные права, таким образом зарабатывают себе на пенсию.

Во-вторых, на выплаты влияет профессиональный и карьерный рост. В Минсоцполитики посоветовали заниматься профессиональным развитием и проходить курсы повышения квалификации или, если нужно, переквалификации. Благодаря увеличению доходов будет расти и будущая пенсия.

Третий пункт — увеличение страхового стажа. В министерстве отметили, что дополнительные пять лет стажа позволяют получить до +30% к пенсии.

В качестве четвертого шага украинцу порекомендовали добровольно платить страховые взносы. Размер взноса можно определять самостоятельно, оценивая собственные финансовые возможности.

Пенсия в Украине: главное правило

Размер будущей пенсии напрямую зависит от объема единого взноса, который раз в месяц уплачивается с зарплаты.

"Чем больше взнос, и чем дольше вы его платите, — тем выше будет ваша пенсия после достижения пенсионного возраста", — отметили в Минсоцполитики.

Напомним, в Пенсионном фонде просчитали, на какую пенсию в Украине может рассчитывать человек с зарплатой в 25 тысяч гривен и 32 годами страхового стажа.

Также в ПФУ рассказали, какие в Украине есть ежемесячные надбавки к пенсии по возрасту. При этом новая компенсационная выплата заменяет предыдущую, а не суммируется с ней.