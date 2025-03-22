Ще до виходу на відпочинок: як українці можуть збільшити собі майбутню пенсію

На розмір своїх виплат можна вплинути. У Мінсоцполітики дали чотири поради, як це зробити, і нагадали головне правило.

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Громадяни, які ще працюють, можуть збільшити розмір своєї майбутньої пенсії в Україні. Декілька порад, як це зробити, опублікувала пресслужба Міністерства соціальної політики.

Пенсія в Україні: 4 кроки, які її збільшать

В першу чергу на пенсію впливає офіційне працевлаштування. Українці, які працюють офіційно, сплачують внески, отримують стаж і накопичують пенсійні права, таким чином заробляють собі на пенсію.

По-друге, на виплати впливає професійний і кар’єрний зріст. У Мінсоцполітики порадили займатись професійним розвитком та проходити курси підвищення кваліфікації або, якщо потрібно, перекваліфікації. Завдяки збільшенню доходів зростатиме й майбутня пенсія.

Третій пункт — збільшення страхового стажу. У міністерстві наголосили, що додаткові п’ять років стажу дозволяють отримати до +30% до пенсії.

Як четвертий крок українця порекомендували добровільно сплачувати страхові внески. Розмір внеску можна визначати самостійно, оцінюючи власні фінансові можливості.

Пенсія в Україні: головне правило

Розмір майбутньої пенсії безпосередньо залежить від обсягу єдиного внеску, який раз на місяць сплачується з зарплати.

"Чим більший внесок, і чим довше ви його сплачуєте, — тим вищою буде ваша пенсія після досягнення пенсійного віку", — наголосили у Мінсоцполітики.

Нагадаємо, у Пенсійному фонді прорахували, на яку пенсію в Україні може розраховувати людина з зарплатою у 25 тисяч гривень і 32 роками страхового стажу.

Також у ПФУ розповіли, які в Україні є щомісячні надбавки до пенсії за віком. При цьому нова компенсаційна виплата замінює попередню, а не сумується з нею.