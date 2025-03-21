Цифра шокує: яку пенсію матиме чоловік із зарплатою в 25 тис. грн

Пенсія для пільгових категорій громадян, таких як ветерани війни, діти війни, почесні донори та особи з особливими заслугами перед державою, матиме особливості.

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Розмір пенсійних виплат в Україні залежить від страхового стажу та рівня заробітної плати. Що вищий дохід, то вищою буде пенсія. Про це повідомляє ПФУ.

У 2025 році людина з місячним доходом у 25 тисяч гривень і 32 роками страхового стажу може очікувати пенсію в розмірі 8 764 гривні.

Цей розмір пенсії визначено для осіб, які виходять на пенсію за загальними умовами. Для пільгових категорій населення, таких як ветерани війни, діти війни, почесні донори, або особи з особливими заслугами перед країною, пенсія буде відрізнятися.

Жінка, яка має аналогічну зарплату й аналогічну кількість стажу, при виході на пенсію в 60 років матиме трохи більшу пенсію — 8 800 гривень.

Зазначимо, в Україні певним учасникам бойових дій (УБД) надається право на дострокове пенсійне забезпечення за віком. Для цієї категорії громадян передбачені спеціальні умови для виходу на пенсію.

Нагадуємо, деякі категорії українців уже з березня матимуть пенсійні виплати, які збільшаться на 20%. Тим часом головне управління ПФУ в Полтавській області пояснило, як змінився розмір обов'язкового страхового стажу для виходу на пенсію за віком.