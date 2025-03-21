Цифра шокирует: какую пенсию будет иметь мужчина с зарплатой в 25 тыс. грн

Пенсия для льготных категорий граждан, таких как ветераны войны, дети войны, почетные доноры и лица с особыми заслугами перед государством, будет иметь особенности.

Related video

Размер пенсионных выплат в Украине зависит от страхового стажа и уровня заработной платы. Чем выше доход, тем выше будет пенсия. Об этом сообщает ПФУ.

В 2025 году человек с месячным доходом в 25 тысяч гривен и 32 годами страхового стажа может ожидать пенсию в размере 8 764 гривны.

Этот размер пенсии определен для лиц, которые выходят на пенсию по общим условиям. Для льготных категорий населения, таких как ветераны войны, дети войны, почетные доноры, или лица с особыми заслугами перед страной, пенсия будет отличаться.

Женщина, которая имеет аналогичную зарплату и аналогичное количество стажа, при выходе на пенсию в 60 лет будет иметь немного большую пенсию – 8 800 гривен.

Отметим, в Украине определенным участникам боевых действий (УБД) предоставляется право на досрочное пенсионное обеспечение по возрасту. Для этой категории граждан предусмотрены специальные условия для выхода на пенсию.

Напоминаем, некоторые категории украинцев уже с марта будут иметь пенсионные выплаты, которые увеличатся на 20%. Между тем главное управление ПФУ в Полтавской области объяснило, как изменился размер обязательного страхового стажа для выхода на пенсию по возрасту.