Деньги всегда будут: 7 мудрых правил, по которым живут богатые люди

Советов о том, как правильно зарабатывать, копить и инвестировать деньги, чтобы стать состоятельными людьми, в сети – огромное количество. Однако есть среди них и те, которые работают безотказно, но о которых мало кто знает.

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Что это за правила, рассказал ресурс HuffPost, журналисты которого пообщались с экспертами в вопросах финансов.

Потратить больше, чтобы сэкономить

"Низкая цена на плохой продукт на самом деле ужасная сделка, потому что в конечном итоге вы потратите больше, чтобы заменить дешевые товары, которые легко ломаются. Сосредоточьтесь на качестве и тратьте больше, если это означает, что оно прослужит долго", — рекомендует Андреа Ворох, эксперт по потребительскому финансированию и бюджетированию.

Она часто покупает брендовые товары в секонд-хендах, а для приобретения дорогих вещей советует воспользоваться распродажами и покупать сезонные товары (например, садовую мебель и зимнюю одежду) в конце сезона.

Не стоит игнорировать бесплатные программы лояльности и лучше поискать онлайн-купоны перед покупкой.

Контроль расходов – основа финансовой грамотности Фото: Getty

Не стоит начинать экономить резко

Ограничивать свой бюджет слишком сильно, пытаясь сразу же откладывать пристойные суммы — глупая идея.

"Хотя подробный бюджет помогает вам идти по пути к достижению ваших финансовых целей, слишком строгая экономия на самом деле быстро даст обратный эффект из-за выгорания. И если вы попытаетесь изменить все свои привычки расходов в одночасье, будет трудно придерживаться плана", — объясняет Ворох.

Вместо этого она предлагает внести несколько небольших изменений в свои привычки расходов и сбережений, а затем развивать их, когда они станут рутиной.

По ее словам, важно также оставить в графе расходов те, которые имеют значение. Это может быть ужин с другом или партнером. А сэкономить можно, например, на подписках, которые не приносят пользу, или отключив редко используемую бытовую технику для экономии электроэнергии.

Никаких автоматических продлений подписок

"Сейчас в нашем обществе необычайно легко тратить деньги, не задумываясь об этом. Вы можете подписаться на автоматическое продление. Вы увидели что-то милое в Instagram и невольно это купили. Но возможность покупать вещи слишком легко может привести к неосознанным тратам", – говорит Энн Лестер, автор книги "Твоя лучшая финансовая жизнь".

Вместо этого Лестер советует более осознанно тратить деньги: составлять список покупок перед походом в магазин или покупать в Интернете.

Кстати, о покупках в сети. Энн говорит, что следует выделять для этого определенное время, и при заходе на сайты с товарами еще раз просмотреть список вещей, которые хотите купить, и решить, так ли они нужны на самом деле.

Предложения в Интернете часто провоцируют незапланированные траты Фото: Getty Images

Что касается подписок, то легко забыть те, которые настроены на "автоматическое продление". Лестер предлагает периодически проводить "очистку подписки", просматривая все свои подписки и отменяя те, которыми вы больше не пользуетесь.

Резервный накопительный счет для сбережений

"Вам следует автоматизировать все, что вы можете в отношении сбережений, чтобы вам не приходилось принимать осознанное решение об этом. Если вы этого не сделаете, вы начнете разговор… с самим собой о том, что вы могли бы сделать с этими деньгами, и часто вы проигрываете, потому что получать вещи веселее, чем копить", — продолжила Лестер.

Майкл Финке, профессор по управлению активами в Американском колледже финансовых услуг, предлагает настроить автоматический перевод на высокодоходный сберегательный счет. Например, если вы получаете зарплату в конце месяца, вы можете настроить перевод на первый день следующего месяца.

"Деньги на текущем счете могут быть искушающими для траты. Регулярные переводы на высокодоходный сберегательный счет могут помочь вам создать резервный фонд, не испытывая боли от выписывания чека".

Контроль даже самых мелких расходов

Просматривая выписки по кредитной карте, легко сосредоточиться только на крупных платежах. Но на самом деле важно также просматривать и более мелкие позиции.

"Не каждый мошеннический платеж — это четырехзначный шопинг. Часто воры проверяют вашу карту, совершая несколько недорогих покупок", — подчеркивает Сара Ратнер, эксперт по личным финансам в NerdWallet.

Если вы не пропустите эти покупки, в следующий раз мошенники захотят больше. Поэтму следует ежемесячно проверять выписки по кредитной карте.

Внимательно проверяйте все свои расходы Фото: Reddit

Разделение счетов на сейчас и на перспективу

"Хотя у большинства моих клиентов есть по крайней мере один долгосрочный [инвестиционный] счет, я призываю их рассмотреть возможность открытия еще одного инвестиционного счета для среднесрочных целей", — говорит Элейн Кинг, сертифицированный финансовый планировщик и основатель Family and Money Matters.

Среднесрочные цели могут включать покупку дома, оплату образования, покупку инвестиционной недвижимости или открытие бизнеса.

"При разделении инвестиционных счетов мы стремимся сопоставить распределение портфеля с конкретными целями и временным горизонтом и, в конечном итоге, сэкономить вам время и деньги", — пояснила она. Например, если покупка дома находится в краткосрочной перспективе, "фонд недвижимости" следует инвестировать в краткосрочные активы.

Не зацикливаться на "универсальном" подходе

По словам Кары Стивенс, основательницы сайта финансовой грамотности The Frugal Feminista и автора книги "Исцелите свои отношения с помощью денег", стоит помнить, то личные финансы являются личными и сезонными… Они должны основываться на ценностях и жизненных обстоятельствах.

"Как только вы поймете, что приоритеты других людей не совпадают с вашими, "вы сможете лучше определить инструменты… которые имеют для вас наибольший смысл", — пояснила она.

Патрик Йоно, основатель и генеральный директор Sure Life Financial, рекомендует перед созданием финансового плана определить, что для вас важно: какой тип дома вы хотите? Какой баланс между работой и личной жизнью вам подходит больше всего? Какие интересы вы хотите преследовать? Как только у вас появится конечная цель, вы сможете понять, как заработать необходимые вам деньги, какие инвестиции сделать и т. д.

Стивенс добавил, что нам также нужно быть гибкими и реагировать на то, что происходит в повседневной жизни и в мире, и не чувствовать себя связанными финансовыми "правилами".

"Существует множество правил, касающихся денег, но не чувствуйте себя обязанными следовать им всем. Лучшее, что вы можете встроить в свой личный финансовый план, — это гибкость, позволяющую вносить изменения по мере необходимости", – подчеркнул Ратнер.

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