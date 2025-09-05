Підтримайте нас RU
Дівчина високого зросту завдяки своїй особливості заробила на яхти та особняки (фото)

Модель високого зросту заробляє мільйони
Марі Темара має 191 сантиметр зросту | Фото: Jam Press

Американська модель та інфлюенсерка Марі Темара збудувала мільйонну імперію нерухомості завдяки своєму нестандартному зросту. Вона володіє будинками, яхтою і вже планує звести власний розкішний маєток, водночас забезпечивши безтурботне життя своїй родині.

Темара щороку отримує £7,5 млн (понад 400 млн гривень). Її родина та вона монетизують свій високий зріст, пише The Sun.

16 будинків і яхта мрії

Поки більшість блогерів витрачають гроші на брендові сумки та спортивні авто, 191-сантиметрова Марі Темара вирішила інакше. Вона вклала зароблене у 16 об’єктів нерухомості та придбала яхту вартістю £900 тис. (понад 49 млн гривень)

Нині інфлюенсерка мешкає у будинку за £1,48 млн (понад 80 млн гривень), де облаштувала спортзал за £74 тис. (понад 4 млн гривень). Сусідню оселю за £520 тис. (понад 28 млн гривень) вона подарувала своїм батькам. Решта 14 будинків здаються в оренду і приносять стабільний прибуток.

"Іноді мені здається, що все це не по-справжньому. Але приємно знати, що можу забезпечити батьків і створити фінансову подушку для майбутніх дітей", — каже Марі, у якої 3 млн підписників в Instagram.

Від яхти до планів на особняк

Мрія дівчини про власну яхту теж стала реальністю — вона тримає її біля свого дому на узбережжі. Для розваг купила ще й два гідроцикли, щоб рибалити та проводити час на воді.

Та на цьому зупинятися модель не планує: вона хоче знести нинішній п’ятикімнатний будинок і збудувати новий за £3,7 млн (понад 200 млн гривень). Особняк матиме 7,5-метрові стелі та триметрові двері, аби відповідати її високому зросту.

"У дитинстві наша сім’я не мала можливості перебудувати дім під наш зріст. Тепер я можу собі це дозволити", — додає Марі.

Висока родина з США
Марі з родиною
Фото: Jam Press

Подорожі з родиною

Окрім інвестицій, блогерка щедро витрачає на подорожі. Родина завжди літає першим класом через довгі ноги, а нещодавно відвідала Нову Зеландію. Попереду — круїз на Аляску.

"Ми багато подорожуємо, і завжди в першому класі. У економ-класі нам просто немає місця", — пояснює вона.

Уся сім’я заробляє на зрості

Марі не єдина у родині, хто капіталізує високий зріст. Її мама Крістін, 63 роки (198 см), колишня диспетчерка, тепер продає фото своїх ніг у мережі. Батько Майкл, 65 років (191 см), колишній електрик, після заробітку у £37 тис. (понад 2 млн гривень) на спільному сімейному контенті залишив роботу.

Брати-баскетболісти Трой (27 років, 208 см) і Шейн (29 років, 206 см) теж роблять кар’єру, а заодно конкурують, хто заробить більше.

"Я хочу й далі будувати свою імперію й передати її майбутнім поколінням. Мрію про власну високу родину", — підсумувала Марі.

