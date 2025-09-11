"Важко дивитися": новообрану "Міс Америки" висміяли через зовнішність (фото)

27-річна Кессі Донеган з Нью-Йорка виборола титул "Міс Америка-2026" на конкурсі в Орландо, здобувши корону та стипендію в $50 тисяч. Попри тріумф, переможниця зіткнулася з хвилею критики у соціальних мережах через свій зовнішній вигляд.

Related video

Фінальний етап престижного конкурсу "Міс Америка-2026" пройшов 7-8 вересня у театрі Волта Діснея в Орландо. Головний приз дісталися Кессі Донеган, представниці штату Нью-Йорк, пише Vnexpress.

Окрім головного титулу, Донеган також виборола спеціальну нагороду за талант, продемонструвавши свої вокальні здібності перед журі та глядачами. За цю перемогу вона отримала додаткові три тисячі доларів до основної стипендії.

Донеган виборола спеціальну нагороду за талант Фото: Instagram

На церемонії новообрана королева краси з'явилася в елегантній білій атласній сукні з витонченим шлейфом, срібною короною та букетом червоних троянд. Зворушена переможниця привітала аудиторію, розмахуючи рукою у відповідь на оплески.

Суперечки в мережі

Тріумф Донеган викликав неоднозначну реакцію в аудиторії. Частина коментаторів негативно висловилась щодо зовнішності переможниці та її сценічного образу. Особливо гостро критикували макіяж конкурсантки. "Візажист зробив жахливу роботу", "На неї важко дивитися", "Це жарт?" — пишуть люди під публікаціями про перемогу.

Кессі Донеган стала новою "Міс Америка" Фото: Instagram

Водночас значна кількість глядачів стала на захист переможниці, нагадуючи про справжню суть конкурсу "Міс Америка".

"Зовнішня краса — не єдиний критерій оцінки. Прямо казати, що жінка негарна — це образливо", — відповів один із захисників конкурсантки;

"Очевидно, що ніхто тут не розуміється на сценічному макіяжі", — додав інший;

"Вона обіймає посаду операційного директора компанії, заснувала три стипендіальні програми, активно підтримує мистецьку освіту в школах, співає на рівні бродвейських зірок, а ви обурюєтеся тим, що вона недостатньо красива?" — поцікавився наступний.

Відповідь переможниці

"Привіт, я Кессі Донеган, ваша нова "Міс Америка", і досі не можу повірити, що це дійсно сталося. Я безмежно вдячна всім, хто підтримував мене на цьому шляху, і пишаюся можливістю представляти штат Нью-Йорк. Сподіваюся, що змогла вас усіх гідно представити цього тижня".

Згодом, коментуючи хвилю критики, жінка намагалась бути максимально виваженою.

"Я звичайна людина, і звісно, не хочу чути негативні коментарі, особливо про свою зовнішність. Але я також розумію, що інтернет — це публічний простір, де кожен має право висловлювати свою думку. Для мене найважливіше — зосередитися на підтримці тих, хто вірить у мене", — зазначила вона.

Тріумф Донеган викликав неоднозначну реакцію в аудиторії Фото: Instagram

Під час фінального раунду запитань Донеган поділилася своїм баченням щодо можливостей самовираження.

"Я переконана, що бути абсолютно вірним собі — це найцінніше, що людина може зробити у житті. Якщо ваше самовираження включає пірсинг або татуювання — робіть це з гордістю. Це ваше тіло, і лише ви маєте право приймати рішення про нього", — підсумувала королева краси.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Американська модель та інфлюенсерка Марі Темара збудувала мільйонну імперію нерухомості завдяки своєму нестандартному зросту. Вона володіє будинками, яхтою і вже планує звести власний розкішний маєток, водночас забезпечивши безтурботне життя своїй родині.