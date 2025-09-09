"Я чекала цей момент все своє життя": Сніжана Онопко повінчалася з чоловіком (фото)

Сніжана Онопко через рік після офіційної реєстрації стосунків повінчалася зі своїм чоловіком. Вона зізналась, що чекала цього моменту все своє життя, тому дуже щаслива.

38-річна українська модель, яка родом з Сєвєродонецька, повінчалась зі своїм чоловіком. Світлинами з вінчання українка, яка увійшла до топ 5 найуспішніших моделей світу, поділилася у себе на сторінці в Instagram.

"Я така щаслива жінка! Я чекала на цей момент все своє життя. Я люблю тебе до місяця і назад! Дякую, що був зі мною всі ці роки і будеш ще багато років. У горі і радості", — йдеться у повідомленні.

Церква, в якій відбулося вінчання Фото: Instagram

Вінчання відбулося в Ризі, столиці Латвії. На фото видно, що Сніжана обрала білу сукню з розрізом та рожеву сумочку. Її обранець одягнув темні штани та світлу сорочку з рожевим підтоном.

У коментарях модель привітала, зокрема, українська співачка Оля Полякова.

"Оооооо я вас вітаю!!! Будь щаслива, ти цього заслуговуєш", — написала артистка.

Вінчання Сніжани Онопко Фото: Instagram

Особисте життя Сніжани Онопко

Сніжана Онопко вже була раніше одруженою. У 2011 році модель вийшла заміж за Миколу Щура. Вже у 2020 році шлюб пари розпався. Після розлучення модель зізналася, що чоловік застосовував до неї фізичну силу і ґвалтував.

У 2024 році Сніжана з новим обранцем офіційно зареєстрували стосунки. Подробиць про нинішнього партнера модель не розкриває.

