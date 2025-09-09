Стало несподіванкою: дизайнерка Сільченко вийшла заміж просто на своєму показі (фото, відео)

Українська дизайнерка Катерина Сільченко вийшла заміж прямо на подіумі Ukrainian Fashion Week. Засновниця бренду The COAT та її обранець Сергій "Картина" Неклева обмінялися обручками перед широкою публікою.

Пара одружилася під час фіналу показу бренду нареченої в Києві. Кадрами в соцмережах поділилися присутні на заході та сама Сільченко.

Катерина Сільченко вийшла заміж

Церемонію, яка стала справжньою несподіванкою для гостей, провела співзасновниця Ukrainian Fashion Week Ірина Данилевська.

Катерина Сільченко вийшла заміж на своєму показі Фото: Instagram katyasilchenko

Засновниця бренду, який часто обирає перша леді Олена Зеленська, одягла весільну мінісукню та напівпрозору накидку, а свій образ вона доповнила вінком з білих квітів. Сільченко взула туфлі на підборах, уклала волосся і зробила легкий макіяж. Тим часом наречений для публічного весілля обрав світлий піджак, білу сорочку і чорні штани.

Закохані обмінялися обручками просто на подіумі.

Катерина Сільченко та Сергій Неклева одружилися Фото: Instagram katyasilchenko

На початку 2024 року Сільченко показала, як коханий освідчився їй у Софіївському соборі. Для дизайнерки це стало несподіванкою: вона йшла лише на виступ оперної співачки Анни Катерини Антоначчі.

"Тепер я вам з впевненістю можу сказати: "життя в 40 тільки починається"", — писала Катерина.

Катерина Сільченко та Сергій Неклева одружилися на UFW Фото: Instagram katyasilchenko

У коментарях до допису Сільченко її вітають зіркові друзі та прихильники:

"Мої вітання, найкрасивіша та найрідніша пара в українському фешен", — написав дизайнер Андре Тан.

"Ааааааааааа господи боже!!!!!!"" — зазначила Надя Дорофєєва.

"О Боже! Як же це красиво ! Мої вітання", — написала співачка Марта Адамчук.

"Фантастична історія, та неперевершена пані Ірина".

"Образ нареченої мрія. Бажаю щастя".

Катерина Сільченко вийшла заміж Фото: Instagram katyasilchenko

