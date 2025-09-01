Наречена Роналду вразила каблучкою в 30 каратів: ціна та символізм прикраси (фото)

Наречена Кріштіану Роналду Джорджина Родрігес продемонструвала величезну обручку в 30 каратів під час першої публічної появи після заручин з португальським футболістом.

Модель прилетіла до Італії на 82-й Венеційський міжнародний кінофестиваль. Вона позувала фотографам після прибуття на водному таксі, одягнувши чорну сукню міді з мереживною спідницею та чорні туфлі на шпильках для особливої ​​нагоди. 31-річна Джорджина доповнила образ кількома додатковими діамантовими каблучками, сережками та сонцезахисними окулярами. Про це пише Daily Mail.

Вона заплела свої довгі чорні пасма у вільну косу.

Джорджина Родрігес у Венеції Фото: Getty Images

Згодом Родрігес продемонструвала свою гігантську блискучу обручку, з'явившись на червоній доріжці церемонії вручення нагород Filming Italy Venice Award.

Аргентинсько-іспанська модель показала свою дорогу прикрасу вартістю близько 5 млн доларів на безіменному пальці, піднявши руки вгору, позуючи на червоній доріжці 82-го Венеційського кінофестивалю. Вона виглядала гламурно у чорній мереживній сукні, яка підкреслила її фігуру.

Джорджина Родрігес у Венеції Фото: Getty Images

Джорджина доповнила образ блискучим кольє-чокером та обрала пару діамантових сережок.

Роналду освідчився: ціна та символізм обручки

Раніше Джорджина носила іншу діамантову каблучку, але, як стало відомо, пара не була заручена протягом того часу. Прихований зміст обручки, яку Роналду подарував обраниці, розкрив експерт, пише Mundo Deportivo.

Тобіас Кормінд, генеральний директор 77 Diamonds, розповів, що обручка, яку Кріштіану подарував Джорджині, оцінюється приблизно в 5 мільйонів доларів. Однак, окрім ціни, її дизайн нагадує легендарний діамант Taylor-Burton.

Обручка Джорджини Родрігес Фото: Georgina Rodríguez/Instagram

"Обручка нагадує знаменитий діамант Taylor-Burton, грушоподібний камінь вагою 69,42 карата, який Річард Бертон подарував Елізабет Тейлор, і який вона, як кажуть, придбала у Cartier після того, як ювелір придбав цю рідкість за понад 1 мільйон доларів на аукціоні", — пояснив експерт.

За словами Кормінда, "обручка по суті говорить: "Ти моя вічність: моє минуле, моє сьогодення і моє майбутнє".

