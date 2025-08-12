Один з найкращих футболістів світу Роналду одружується: його наречена торгувала у магазині

Джорджина Родігес пройшла шлях від продавчині до всесвітньо впізнаваної персони, балансує між дітьми та бізнесом. Вони разом проживають у Саудівській Аравії, де Роналду грає за ФК Al Nassr.

Напередодні один з найкращих футболстів світу освідчився коханій, з якою вже виховує двох спільних дітей. За даними Page Six, каблучка Джорджини коштує близько 5 мільйонів доларів.

Хто така Джорджина Родрігес

Майбутня дружина Роналду — аргентинсько-іспанська модель, інфлюенсерка та підприємиця. Вона народилася у 1994 році в Буенос-Айресі. Має величезну аудиторію в соцмережах (68 мільйонів підписників).

Джорджина стала відомою після знайомства з Роналду, здобувши контракти з престижними брендами, появи на обкладинках Vogue, Harper’s Bazaar, Elle тощо. Вона також є продюсеркою реаліті-шоу Netflix "I Am Georgina".

Роман з Кріштіану Роналду

Пара познайомилася у 2016 році в магазині Gucci в Мадриді, де Джорджина працювала продавчинею.

Офіційно вони почали зустрічатися у 2017 році. У 2025 році закохані оголосили про заручини — Джорджина показала величезне овальне діамантове кільце, коштовністю оцінюють у близько 5 млн доларів.

"Так, я погоджуюсь. У цьому — і в усіх інших життях…" — написала обраниця зіркового спортсмена.

Джорджина Родрігес Фото: instagram.com/georginagio

Каблучка за 5 млн

Аджай Ананд, генеральний директор Rare Carat, описує центральний камінь потенційно вагою понад 30 каратів, що оцінює його вартість у 5 мільйонів доларів.

Тим часом Лора Тейлор, спеціалістка з обручок у Lorel Diamonds, детально розповіла про вибір каменю, пояснивши: "Овальні форми відомі своєю блискучою огранкою, яка максимізує блиск і надає каменю яскравого, живого вигляду з будь-якого ракурсу".

Каблучка Джорджини Родрігес Фото: Georgina Rodríguez/Instagram

Діти в родині Роналду

Кріштіану Роналду виховує вже п’ятьох дітей, з яких двоє — спільні з Джорджиною:

Кріштіану-молодший — народився у 2010 році, мати досі не відома. Єва Марія і Матео — близнюки, народжені у червні 2017 року через сурогатне материнство. Алана Мартіна — перша спільна донька пари, народилася 12 листопада 2017 року. Белла Есмеральда — народилася 18 квітня 2022 року, була частиною близнюків, однак брат Енджел помер під час пологів.

Кріштіану Роналду з родиною Фото: instagram.com/georginagio

Усі діти виховуються разом, і Джорджина активно бере участь у їхньому житті, хоча є біологічною мамою лише для двох з них. Ходили навіть чутки, що жінка вже всиновила не своїх дітей.

