Один из лучших футболистов мира Роналду женится: его невеста торговала в магазине

Джорджина Родигес прошла путь от продавщицы до всемирно узнаваемой персоны, балансирует между детьми и бизнесом. Они вместе проживают в Саудовской Аравии, где Роналду играет за ФК Al Nassr.

Накануне один из лучших футболистов мира сделал предложение возлюбленной, с которой уже воспитывает двоих общих детей. По данным Page Six, кольцо Джорджины стоит около 5 миллионов долларов.

Кто такая Джорджина Родригес

Будущая жена Роналду — аргентинско-испанская модель, инфлюенсерка и предпринимательница. Она родилась в 1994 году в Буэнос-Айресе. Имеет огромную аудиторию в соцсетях (68 миллионов подписчиков).

Джорджина стала известной после знакомства с Роналду, получив контракты с престижными брендами, появления на обложках Vogue, Harper's Bazaar, Elle и тому подобное. Она также является продюсером реалити-шоу Netflix "I Am Georgina".

Роман с Криштиану Роналду

Пара познакомилась в 2016 году в магазине Gucci в Мадриде, где Джорджина работала продавщицей.

Официально они начали встречаться в 2017 году. В 2025 году влюбленные объявили о помолвке — Джорджина показала огромное овальное бриллиантовое кольцо, драгоценностью оценивают в около 5 млн долларов.

"Да, я согласна. В этой — и во всех других жизнях..." — написала избранница звездного спортсмена.

Джорджина Родригес Фото: instagram.com/georginagio

Кольцо за 5 млн

Аджай Ананд, генеральный директор Rare Carat, описывает центральный камень потенциально весом более 30 карат, что оценивает его стоимость в 5 миллионов долларов.

Тем временем Лора Тейлор, специалист по обручальным кольцам в Lorel Diamonds, подробно рассказала о выборе камня, объяснив: "Овальные формы известны своей блестящей огранкой, которая максимизирует блеск и придает камню яркий, живой вид с любого ракурса".

Кольцо Джорджины Родригес Фото: Georgina Rodríguez/Instagram

Дети в семье Роналду

Криштиану Роналду воспитывает уже пятерых детей, из которых двое — общие с Джорджиной:

Криштиану-младший — родился в 2010 году, мать до сих пор не известна. Ева Мария и Матео — близнецы, рожденные в июне 2017 года через суррогатное материнство. Алана Мартина — первая совместная дочь пары, родилась 12 ноября 2017 года. Белла Эсмеральда — родилась 18 апреля 2022 года, была частью близнецов, однако брат Энджел умер во время родов.

Криштиану Роналду с семьей Фото: instagram.com/georginagio

Все дети воспитываются вместе, и Джорджина активно участвует в их жизни, хотя является биологической мамой только для двух из них. Ходили даже слухи, что женщина уже усыновила не своих детей.

