Криштиану Роналду сделал предложение Джорджине Родригес (фото)

40-летний Криштиану Роналду, португальский футболист, нападающий и капитан саудовского клуба «Ан-Наср» и сборной Португалии, наконец позвал свою девушку Джорджину Родригес замуж.

31-летняя модель сообщила радостную новость в Instagram, похваставшись обручальным кольцом с огромным бриллиантом, которому бы позавидовала сама Лорен Санчес, жена одного из богатейших людей планеты Джеффа Безоса.

На фото – рука Джорджины накрывает руку ее жениха.

"Да, согласна. В этой и во всех моих жизнях", – гласит подпись.

Фото: Скриншот

Роналду и Родригес: история отношений

Футболист познакомился с Джорджиной случайно. Это произошло в Мадриде, когда он зашел в магазин Gucci. Родригес работала там продавцом-консультантом. Оба говорят, что это была любовь с первого взгляда.

Через год их отношения стали достоянием общественности. Пара впервые появилась на публике в январе 2017-го на церемонии вручения наград The Best FIFA Football Awards, положив конец слухам о том, что у них роман.

Уже в ноябре того же года у них родился первенец, Алана Мартина. Джорджина также взяла на себя роль матери для троих старших детей любимого. У Роналду есть дети от предыдущих союзов и суррогатной матери — сыновья Криштиану-младший, Матео и дочь Ева. Близнецов родила суррогатная мать в 2017 году, а появление на свет первенца спортсмена до сих пор остается загадкой. Персону матери своего старшего сына португалец не раскрывает. Ходили слухи, что он заплатил женщине, чтобы та отказалась от родительских прав.

После перехода Роналду в итальянский "Ювентус" Джорджина незаметно выстраивала свою собственную идентичность. От участия в брендовых мероприятиях до семейной жизни она стала неотъемлемой частью мира футболиста.

В апреле 2022 года влюбленные сообщили о смерти одного из своих новорожденных близнецов. Их дочь Белла Эсмеральда выжила, но ее брат Эйнджел умер. Утрата укрепила отношения пары еще больше.

Джорджина родила футболисту двоих детей и воспитывает еще троих Фото: instagram.com/georginagio

После перехода Роналду в футбольный клуб "Аль-Наср" в 2023 году семья переехала в Эр-Рияд, открыв новую главу в личной и профессиональной жизни.

Джорджина понравилась и матери Роналду, которая одобрила выбор сына, в отличие от российской супермодели Ирины Шейк.

