Кріштіану Роналду освідчився Джорджині Родрігес (фото)

40-річний Кріштіану Роналду, португальський футболіст, нападник і капітан саудівського клубу "Ан-Наср" і збірної Португалії, нарешті покликав свою дівчину Джорджину Родрігес заміж.

31-річна модель повідомила радісну новину в Instagram, похвалившись обручкою з величезним діамантом, якій би позаздрила сама Лорен Санчес, дружина одного з найбагатших людей планети Джеффа Безоса.

На фото — рука Джорджини накриває руку її нареченого.

"Так, згодна. У цьому і в усіх моїх життях", — йдеться у підписі.

Роналду і Родрігес: історія стосунків

Футболіст познайомився з Джорджиною випадково. Це сталося в Мадриді, коли він зайшов у магазин Gucci. Родрігес працювала там продавцем-консультантом. Обидва кажуть, що це було кохання з першого погляду.

Через рік їхні стосунки стали надбанням громадськості. Пара вперше з'явилася на публіці в січні 2017-го на церемонії вручення нагород The Best FIFA Football Awards, поклавши край чуткам про те, що у них роман.

Уже в листопаді того ж року в них народився первісток, Алана Мартіна. Джорджина також взяла на себе роль матері для трьох старших дітей коханого. У Роналду є діти від попередніх союзів і сурогатної матері — сини Кріштіану-молодший, Матео і дочка Єва. Близнюків народила сурогатна мати 2017 року, а поява на світ первістка спортсмена досі залишається загадкою. Персону матері свого старшого сина португалець не розкриває. Ходили чутки, що він заплатив жінці, щоб та відмовилася від батьківських прав.

Після переходу Роналду в італійський "Ювентус" Джорджина непомітно вибудовувала свою власну ідентичність. Від участі в брендових заходах до сімейного життя вона стала невід'ємною частиною світу футболіста.

У квітні 2022 року закохані повідомили про смерть одного зі своїх новонароджених близнюків. Їхня дочка Белла Есмеральда вижила, але її брат Ейнджел помер. Втрата зміцнила стосунки пари ще більше.

Джорджина народила футболісту двох дітей і виховує ще трьох Фото: instagram.com/georginagio

Після переходу Роналду до футбольного клубу "Аль-Наср" 2023 року сім'я переїхала в Ер-Ріяд, відкривши нову главу в особистому і професійному житті.

Джорджина сподобалася і матері Роналду, яка схвалила вибір сина, на відміну від російської супермоделі Ірини Шейк.

