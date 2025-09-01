Невеста Роналду поразила кольцом в 30 каратов: цена и символизм украшения (фото)

Невеста Криштиану Роналду Джорджина Родригес продемонстрировала огромное кольцо в 30 каратов во время первого публичного появления после помолвки с португальским футболистом.

Модель прилетела в Италию на 82-й Венецианский международный кинофестиваль. Она позировала фотографам по прибытии на водном такси, надев черное платье миди с кружевной юбкой и черные туфли на шпильках для особого случая. 31-летняя Джорджина дополнила образ несколькими дополнительными бриллиантовыми кольцами, серьгами и солнцезащитными очками. Об этом пишет Daily Mail.

Она заплела свои длинные черные пряди в свободную косу.

Джорджина Родригес в Венеции Фото: Getty Images

Впоследствии Родригес продемонстрировала свое гигантское блестящее кольцо, появившись на красной дорожке церемонии вручения наград Filming Italy Venice Award.

Аргентинско-испанская модель показала свое дорогое украшение стоимостью около 5 млн долларов на безымянном пальце, подняв руки вверх, позируя на красной дорожке 82-го Венецианского кинофестиваля. Она выглядела гламурно в черном кружевном платье, которое подчеркнуло ее фигуру.

Джорджина Родригес в Венеции Фото: Getty Images

Джорджина дополнила образ блестящим колье-чокером и выбрала пару бриллиантовых сережек.

Роналду сделал предложение: цена и символизм кольца

Ранее Джорджина носила другое бриллиантовое кольцо, но, как стало известно, пара не была помолвлена в течение того времени. Скрытое содержание обручального кольца, которое Роналду подарил избраннице, раскрыл эксперт, пишет Mundo Deportivo.

Тобиас Корминд, генеральный директор 77 Diamonds, рассказал, что кольцо, которое Криштиану подарил Джорджине, оценивается примерно в 5 миллионов долларов. Однако, кроме цены, его дизайн напоминает легендарный бриллиант Taylor-Burton.

Обручальное кольцо Джорджины Родригес Фото: Georgina Rodríguez/Instagram

"Обручальное кольцо напоминает знаменитый бриллиант Taylor-Burton, грушевидный камень весом 69,42 карата, который Ричард Бертон подарил Элизабет Тейлор, и который она, как говорят, приобрела у Cartier после того, как ювелир приобрел эту редкость за более чем 1 миллион долларов на аукционе", — пояснил эксперт.

По словам Корминда, "обручальное кольцо по сути говорит: "Ты моя вечность: мое прошлое, мое настоящее и мое будущее".

