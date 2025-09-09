Стало неожиданностью: дизайнер Сильченко вышла замуж прямо на своем показе (фото, видео)

Украинская дизайнер Екатерина Сильченко вышла замуж прямо на подиуме Ukrainian Fashion Week. Основательница бренда The COAT и ее избранник Сергей "Картина" Неклева обменялись кольцами перед широкой публикой.

Related video

Пара поженилась во время финала показа бренда невесты в Киеве. Кадрами в соцсетях поделились присутствующие на мероприятии и сама Сильченко.

Екатерина Сильченко вышла замуж

Церемонию, которая стала настоящей неожиданностью для гостей, провела соучредитель Ukrainian Fashion Week Ирина Данилевская.

Екатерина Сильченко вышла замуж на своем показе Фото: Instagram katyasilchenko

Основательница бренда, который часто выбирает первая леди Елена Зеленская, надела свадебное мини-платье и полупрозрачную накидку, а свой образ она дополнила венком из белых цветов. Сильченко обула туфли на каблуках, уложила волосы и сделала легкий макияж. Тем временем жених для публичной свадьбы выбрал светлый пиджак, белую рубашку и черные брюки.

Влюбленные обменялись кольцами прямо на подиуме.

Екатерина Сильченко и Сергей Неклева поженились Фото: Instagram katyasilchenko

В начале 2024 года Сильченко показала, как любимый сделал ей предложение в Софиевском соборе. Для дизайнера это стало неожиданностью: она шла только на выступление оперной певицы Анны Екатерины Антоначчи.

"Теперь я вам с уверенностью могу сказать: "жизнь в 40 только начинается"", — писала Екатерина.

Екатерина Сильченко и Сергей Неклева поженились на UFW Фото: Instagram katyasilchenko

В комментариях к посту Сильченко ее поздравляют звездные друзья и поклонники:

"Мои поздравления, самая красивая и родная пара в украинском фешен", — написал дизайнер Андре Тан.

"Ааааааааааааааа господи боже!!!!!!"" — отметила Надя Дорофеева.

"О Боже! Как же это красиво ! Мои поздравления", — написала певица Марта Адамчук.

"Фантастическая история, и непревзойденная госпожа Ирина".

"Образ невесты мечта. Желаю счастья".

Екатерина Сильченко вышла замуж Фото: Instagram katyasilchenko

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Блогерша-миллионщица Даша Квиткова сказала "да" футболисту Владимиру Бражко.

Тейлор Свифт, которая стала самой богатой певицей в мире, объявила о помолвке с игроком Kansas City Chiefs Трэвисом Келси.

Кроме того, Криштиану Роналду наконец позвал свою девушку Джорджину Родригес замуж.