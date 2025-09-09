Поддержите нас UA
Стало неожиданностью: дизайнер Сильченко вышла замуж прямо на своем показе (фото, видео)

Екатерина Сильченко и Сергей Неклева поженились на Ukrainian Fashion Week
Екатерина Сильченко и Сергей Неклева поженились | Фото: Instagram katyasilchenko

Украинская дизайнер Екатерина Сильченко вышла замуж прямо на подиуме Ukrainian Fashion Week. Основательница бренда The COAT и ее избранник Сергей "Картина" Неклева обменялись кольцами перед широкой публикой.

Пара поженилась во время финала показа бренда невесты в Киеве. Кадрами в соцсетях поделились присутствующие на мероприятии и сама Сильченко.

Екатерина Сильченко вышла замуж

Церемонию, которая стала настоящей неожиданностью для гостей, провела соучредитель Ukrainian Fashion Week Ирина Данилевская.

Екатерина Сильченко вышла замуж
Екатерина Сильченко вышла замуж на своем показе
Фото: Instagram katyasilchenko

Основательница бренда, который часто выбирает первая леди Елена Зеленская, надела свадебное мини-платье и полупрозрачную накидку, а свой образ она дополнила венком из белых цветов. Сильченко обула туфли на каблуках, уложила волосы и сделала легкий макияж. Тем временем жених для публичной свадьбы выбрал светлый пиджак, белую рубашку и черные брюки.

Влюбленные обменялись кольцами прямо на подиуме.

Екатерина Сильченко и Сергей Неклева поженились
Екатерина Сильченко и Сергей Неклева поженились
Фото: Instagram katyasilchenko

В начале 2024 года Сильченко показала, как любимый сделал ей предложение в Софиевском соборе. Для дизайнера это стало неожиданностью: она шла только на выступление оперной певицы Анны Екатерины Антоначчи.

"Теперь я вам с уверенностью могу сказать: "жизнь в 40 только начинается"", — писала Екатерина.

катя сильченко свадьба 2
Екатерина Сильченко и Сергей Неклева поженились на UFW
Фото: Instagram katyasilchenko

В комментариях к посту Сильченко ее поздравляют звездные друзья и поклонники:

  • "Мои поздравления, самая красивая и родная пара в украинском фешен", — написал дизайнер Андре Тан.
  • "Ааааааааааааааа господи боже!!!!!!"" — отметила Надя Дорофеева.
  • "О Боже! Как же это красиво ! Мои поздравления", — написала певица Марта Адамчук.
  • "Фантастическая история, и непревзойденная госпожа Ирина".
  • "Образ невесты мечта. Желаю счастья".
катя сильченко свадьба
Екатерина Сильченко вышла замуж
Фото: Instagram katyasilchenko

