Самая богатая певица мира Тейлор Свифт выходит замуж: что известно о ее избраннике (фото)

35-летняя Тейлор Свифт, которая стала самой богатой певицей в мире, объявила о помолвке с 35-летним игроком команды Kansas City Chiefs Трэвисом Келси. В эксклюзивном интервью отец спортсмена раскрыл интересные подробности.

Тейлор Свифт — одна из самых заметных певиц мира — рассказала в своем Instagram о помолвке с профессиональным футболистом Трэвисом Келси. На опубликованных фотографиях показан трогательный момент предложения руки и сердца.

"Ваша учительница английского и учитель физкультуры собираются пожениться", — с юмором прокомментировала момент певица в описании к фотографиям.

Тейлор Свифт показала кольцо с бриллиантом

Кроме романтических кадров, Свифт продемонстрировала фанатам большое кольцо, которое ей подарил любимый.

Тейлор Свифт показала кольцо с огромным бриллиантом Фото: Instagram

В эксклюзивном интервью телеканалу News 5 отец Трэвиса Келси, которого зовут Эд, поделился деталями помолвки своего сына с одной из величайших поп-звезд мира. "Трэвис сделал предложение примерно две недели назад, даже чуть меньше", — рассказал он журналисту Джону Косичу.

По словам отца футболиста, изначально Трэвис планировал отложить предложение на эту неделю, чтобы устроить грандиозное событие.

Тейлор Свифт и Трэвис Кэлси обручились Фото: Instagram Тейлор Свифт и Трэвис Кэлси обручились Фото: Instagram

"Тейлор немного нервничала, но он хотел сделать что-то особенное, большое торжественное событие. Я ему постоянно говорил: "Знаешь, ты можешь сделать это даже на обочине дороги, где угодно — это станет особенным событием, когда ты становишься на одно колено и просишь ее выйти за тебя замуж", — пояснил мужчина.

Он также отметил, что отец певицы, Скотт Свифт, давал Трэвису аналогичные советы.

Тейлор Свифт выходит замуж

Трэвис сделал предложение в саду в Ли-Самит, штат Миссури.

"Он привел ее туда перед ужином, и сказал: "Давай выйдем и выпьем бокал вина". Когда они вышли, именно тогда он и предложил ей руку и сердце, и это было прекрасно", — рассказал Эд Келси.

Американская поп-икона Тейлор Свифт выходит замуж Фото: Instagram

Сразу после предложения влюбленные начали звонить родственникам через FaceTime, чтобы сообщить радостную новость.

История любви Свифт и Трэвиса Кэлси

Общественность узнала об отношениях между поп-звездой и футболистом осенью 2023 года, то есть пара была вместе чуть более двух лет перед помолвкой. Инициатором знакомства выступил именно Трэвис Келси.

По словам спортсмена, он хотел оригинальным способом привлечь внимание певицы во время ее выступления на стадионе Arrowhead в Канзас-Сити, где играет его команда: передать Свифт свой номер телефона через браслет, однако не успел реализовать план.

Позже певица сама с ним связалась, и вскоре пара устроила первую встречу в Нью-Йорке.

"Они просто двое молодых людей, которые очень любят друг друга, оказавшись в центре внимания, которого они на самом деле не искали, но которое пришло вместе с их успехом", — подытожил отец жениха.

