Найбагатша співачка світу Тейлор Свіфт виходить заміж: що відомо про її обранця (фото)

35-річна Тейлор Свіфт, яка стала найбагатшою співачкою у світі, оголосила про заручини з 35-річним гравцем команди Kansas City Chiefs Тревісом Келсі. В ексклюзивному інтерв'ю батько спортсмена розкрив цікаві подробиці.

Тейлор Свіфт — одна з найпомітніших співачок світу — розповіла у своєму Instagram про заручини з професійним футболістом Тревісом Келсі. На опублікованих світлинах показаний зворушливий момент пропозиції руки та серця.

"Ваша вчителька англійської та вчитель фізкультури збираються одружитися", — з гумором прокоментувала момент співачка в описі до фотографій.

Тейлор Свіфт показала каблучку з діамантом

Окрім романтичних кадрів, Свіфт продемонструвала фанатам велику каблучку, яку їй подарував коханий.

Тейлор Свіфт показала каблучку з величезним діамантом Фото: Instagram

В ексклюзивному інтерв'ю телеканалу News 5 батько Тревіса Келсі, якого звуть Ед, поділився деталями заручин свого сина з однією з найбільших попзірок світу. "Тревіс зробив пропозицію приблизно два тижні тому, навіть трохи менше", — розповів він журналістові Джону Косічу.

За словами батька футболіста, спочатку Тревіс планував відкласти пропозицію на цей тиждень, щоб влаштувати грандіозну подію.

Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі заручилися Фото: Instagram Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі заручилися Фото: Instagram

"Тейлор трохи нервувала, але він хотів зробити щось особливе, велику урочисту подію. Я йому постійно казав: "Знаєш, ти можеш зробити це навіть на узбіччі дороги, будь-де – це стане особливою подією, коли ти стаєш на одне коліно і просиш її вийти за тебе заміж", — пояснив чоловік.

Він також зазначив, що батько співачки, Скотт Свіфт, давав Тревісу аналогічні поради.

Тейлор Свіфт виходить заміж

Тревіс зробив пропозицію в саду в Лі-Саміт, штат Міссурі.

"Він привів її туди перед вечерею, і сказав: "Давай вийдемо і вип'ємо келих вина". Коли вони вийшли, саме тоді він й запропонував їй руку і серце, і це було прекрасно", — розповів Ед Келсі.

Американська поп-ікона Тейлор Свіфт виходить заміж Фото: Instagram

Одразу після пропозиції закохані почали дзвонити родичам через FaceTime, щоб повідомити радісну новину.

Історія кохання Свіфт й Тревіса Келсі

Громадськість дізналась про стосунки між попзіркою та футболістом восени 2023 року, тобто пара була разом трохи більш як два роки перед заручинами. Ініціатором знайомства виступив саме Тревіс Келсі.

За словами спортсмена, він хотів в оригінальний спосіб привернути увагу співачки під час її виступу на стадіоні Arrowhead у Канзас-Сіті, де грає його команда: передати Свіфт свій номер телефону через браслет, проте не встиг реалізувати план.

Згодом співачка сама з ним зв'язалася, і незабаром пара влаштувала першу зустріч у Нью-Йорку.

"Вони просто двоє молодих людей, які дуже кохають один одного, опинившись у центрі уваги, якої вони насправді не шукали, але яка прийшла разом з їхнім успіхом", — підсумував батько нареченого.

