Ісламісти готували терористичну атаку на концерті Тейлор Свіфт, — ЗМІ

За даними поліції, підозрювані кілька тижнів тому присягнули на вірність терористичній організації "Ісламська держава". Поліція посилить охорону на майбутніх концертах американської співачки в Австрії.

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Ісламісти планували терористичну атаку під час концерту американської співачки Тейлор Свіфт в Австрії. Про це пише видання "Kronen Zeitung".

Правоохоронні органи Австрії провели масштабну операцію в австрійському місті Терніц: мешканці були евакуйовані, а дороги перекриті.

Внаслідок операції був заарештований 19-річний юнак, якого підозрюють в тероризмі. Також заарештовано ще одного підозрюваного.

Кажуть, що чоловік планував напад на один з концертів Тейлор Свіфт у Відні.

"Існує конкретна підозра, що концертам Тейлор Свіфт загрожує небезпека", — повідомили журналістам джерела в іноземних органах безпеки.

Підозрюваний з північномакедонським корінням мав громадянство Австрії та жив зі своєю сім'єю в Терніці.

За даними поліції, підозрювані кілька тижнів тому присягнули на вірність терористичній організації "Ісламська держава".

"Ми також знаємо, що він присягнув на вірність "Ісламській державі". Він зробив це кілька тижнів тому", — заявив генеральний директор з питань громадської безпеки Франц Руф.

На концертах Тейлор Свіфт посилять охорону

У зв'язку з арештом підозрюваних у тероризмі перевірки безпеки на трьох концертах Тейлор Свіфт у четвер, п'ятницю та суботу будуть значно посилені. Австрійська поліція повідомила, що, зокрема, доступ і в'їзд на територію концертних майданчиків буде суворо контролюватися.

Крім того, чергуватимуть поліцейські з довгоствольною зброєю, а спецпідрозділ "Кобра" буде їх підтримувати.

"Як поліція Відня, ми вживатимемо всіх заходів для забезпечення безпеки. Але 100-відсоткової безпеки не буває", — наголосив начальник поліції Відня Герхард Пюрстль.

Журналісти пояснили, що наразі не йдеться про скасування концертів американської співачки.

"Однак, відвідувачі повинні очікувати затримок під час подорожі до місця проведення концерту та входу на нього", — підкреслив Франц Руф.

Нагадаємо, 14 червня CBS News з посиланням на дані Британської геологічної служби повідомило, що концерти Тейлор Свіфт в Единбурзі спричинили землетруси.

5 липня стало відомо, що на честь американської співачки Тейлор Свіфт перейменують місто в Німеччині.