Исламисты готовили террористическую атаку на концерте Тейлор Свифт, — СМИ

По данным полиции, подозреваемые несколько недель назад присягнули на верность террористической организации "Исламское государство". Полиция усилит охрану на предстоящих концертах американской певицы в Австрии.

Related video

Исламисты планировали террористическую атаку во время концерта американской певицы Тейлор Свифт в Австрии. Об этом пишет издание "Kronen Zeitung".

Правоохранительные органы Австрии провели масштабную операцию в австрийском городе Терниц: жители были эвакуированы, а дороги перекрыты.

В результате операции был арестован 19-летний юноша, которого подозревают в терроризме. Также арестован еще один подозреваемый.

Говорят, что мужчина планировал нападение на один из концертов Тейлор Свифт в Вене.

"Существует конкретное подозрение, что концертам Тейлор Свифт угрожает опасность", — сообщили журналистам источники в иностранных органах безопасности.

Подозреваемый с северомакедонскими корнями имел гражданство Австрии и жил со своей семьей в Тернице.

По данным полиции, подозреваемые несколько недель назад присягнули на верность террористической организации "Исламское государство".

"Мы также знаем, что он присягнул на верность "Исламскому государству". Он сделал это несколько недель назад", — заявил генеральный директор по вопросам общественной безопасности Франц Руф.

На концертах Тейлор Свифт усилят охрану

В связи с арестом подозреваемых в терроризме проверки безопасности на трех концертах Тейлор Свифт в четверг, пятницу и субботу будут значительно усилены. Австрийская полиция сообщила, что, в частности, доступ и въезд на территорию концертных площадок будет строго контролироваться.

Кроме того, будут дежурить полицейские с длинноствольным оружием, а спецподразделение "Кобра" будет их поддерживать.

"Как полиция Вены, мы будем принимать все меры для обеспечения безопасности. Но 100-процентной безопасности не бывает", — подчеркнул начальник полиции Вены Герхард Пюрстль.

Журналисты объяснили, что пока речь не идет об отмене концертов американской певицы.

"Однако, посетители должны ожидать задержек во время путешествия к месту проведения концерта и входа на него", — подчеркнул Франц Руф.

Напомним, 14 июня CBS News со ссылкой на данные Британской геологической службы сообщило, что концерты Тейлор Свифт в Эдинбурге вызвали землетрясения.

5 июля стало известно, что в честь американской певицы Тейлор Свифт переименуют город в Германии.