В честь Тейлор Свифт переназовут город в Германии (фото)

Американская артистка активно выступает в Европе. Недавно она посетила Великобританию, где встретилась с членами королевской семьи, а вскоре даст концерты в Гельзенкирхене.

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В честь американской певицы Тейлор Свифт переименуют город в Германии. Об этом пишет People.

Город Гельзенкирхен получит новое название Свифткирхен в честь артистки на время ее тура Eras Tour по стране. Здесь звезда сцены выступит 17, 18 и 19 июля.

Саму идею предложила фанатка американки Алешани Вестхофф, создав петицию. А мэр города Карин Велге одобрила предложение.

"Это замечательная идея временно переименовать Гельзенкирхен в Свифткирхен", — отметила мэр города.

Маркус Швардтманн, руководитель отдела по связям с общественностью, рассказал, что в Гельзенкирхене "в ближайшие дни установит много других знаков в многолюдных местах города".

"Как глава города я, конечно, очень рада, что Тейлор Свифт, сейчас самая успешная певица в мире, трижды будет выступать в Гельзенкирхене, поэтому к нашему городу снова будет привлечено международное внимание", — считает Карин Велге.

Тейлор Свифт Фото: Getty Images

Кроме этого, будет запущен "трамвай Taylor Swift", будет организована вечеринка в честь знаменитости под открытым небом.

В 2023 году Тейлор Свифт стала "Человеком года", по версии журнала Time. На ее концертах образуются землетрясения, а пабы, где пела Тейлор, становятся невероятно популярными.

Напомним, бойфренд Тейлор Свифт вышел на сцену во время ее выступления.

Также Фокус писал об обиде Меган Маркл на Тейлор Свифт.