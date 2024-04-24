Эффект Тейлор Свифт: паб в Лондоне стал невероятно популярен после того, как она о нем спела

В новой песне Тейлор спела о своем бывшем парне Джо Элвине. И о пабе Black Dog, который он любит посещать.

Related video

Тейлор Свифт упомянула название паба The Black Dog (Черная собака) в Лондоне в своем новом альбоме The Tortured Poets Department. И упомянула своего бывшего парня, актера Джо Элвина. Так что фанаты певицы теперь осаждают заведение, чему владельцы очень рады. Об этом пишет Daily Mail.

Фанаты Тейлор Свифт, или "свифтиз" (Swifties), как их называют, очень преданы своему кумиру. Так что как только она спела о лондонском пабе – перед ним выстроилась очередь. А менеджер паба Black Dog намекнул, что Джо Элвин, бывший парень Свифт, о котором она спела, и правда является "завсегдатаем" его заведения.

Песня Тейлор Свифт

"Я не хочу говорить слишком много, но у нас и правда есть завсегдатай, блондин, скажем так", — сказала менеджер Лили Боттомли.

Она также добавила, что Тейлор тоже иногда забегала в паб, расположенный в Воксхолле.

Джо Элвин и Тейлор Свифт встречались с 2017 по 2023 год. Свифт посвятила звезде "Фаворитки" множество своих песен которые вошли в ее альбомы, выпущенные в период их отношений. В некоторых из них актер также числился как соавтор и сопродюсер.

Тейлор Свифт и Джо Элвин Фото: Getty Images

Менеджер призналась, что с тех пор, как Свифт упомянула название заведения в своем 17-м треке с нового альбома, "внимание было довольно ошеломляющим".

В своей песне Свифт упоминает, как ее партнер "забыл" выключить местоположение на своем телефоне, и добавляет: "И поэтому я смотрю, как ты идешь / В какой-то бар под названием The Black Dog / И протыкаешь новые дыры в моем сердце".

Паб "Черная собака"

Фанаты певицы осадили паб после выхода нового альбома своего кумира. И соцсети переполнили ролики, в которых они потягивают пиво и делают заказы из тематического меню Тейлор Свифт.

"Как только мы услышали текст и поняли, что это реальное место, мы поняли, что нам просто необходимо приехать сюда. Я имею в виду, что теперь мы можем сказать, что были в "Черном псе" в день выхода песни", — сказала одна из фанаток.

А другая добавила: "Это место станет частью истории Тейлор Свифт. Тем более, что это такая грустная и эмоциональная песня".

Напомним, ранее суперфанат Тейлор Свифт рассказал о своем визите в ее таунхаус в Нью-Йорке и рассказал, что певица хранит одну из своих "Грэмми" в туалете.