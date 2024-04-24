Ефект Тейлор Свіфт: паб у Лондоні став неймовірно популярним після того, як вона про нього заспівала

У новій пісні Тейлор заспівала про свого колишнього хлопця Джо Елвіна. І про паб Black Dog, який він любить відвідувати.

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Тейлор Свіфт згадала назву пабу The Black Dog (Чорна собака) в Лондоні у своєму новому альбомі The Tortured Poets Department. І згадала свого колишнього хлопця, актора Джо Елвіна. Тож фанати співачки тепер осаджують заклад, чому власники дуже раді. Про це пише Daily Mail.

Фанати Тейлор Свіфт, або "свіфтіз" (Swifties), як їх називають дуже віддані своєму кумиру. Тож щойно вона заспівала про лондонський паб — перед ним вишикувалася черга. А менеджер пабу Black Dog натякнув, що Джо Елвін, колишній хлопець Свіфт, про якого вона заспівала, і справді є "завсідником" його закладу.

Пісня Тейлор Свіфт

"Я не хочу говорити занадто багато, але в нас і справді є завсідник, блондин, скажімо так", — сказала менеджерка Лілі Боттомлі.

Вона також додала, що Тейлор теж іноді забігала до пабу, розташованого у Воксголі.

Джо Елвін і Тейлор Свіфт зустрічалися з 2017 по 2023 рік. Свіфт присвятила зірці "Фаворитки" безліч своїх пісень, які увійшли в її альбоми, випущені в період їхніх стосунків. У деяких з них актор також значився як співавтор і співпродюсер.

Тейлор Свіфт і Джо Елвін Фото: Getty Images

Менеджерка зізналася, що відтоді, як Свіфт згадала назву закладу у своєму 17-му треку з нового альбому, "увага була доволі приголомшливою".

У своїй пісні Свіфт згадує, як її партнер "забув" вимкнути місце розташування на своєму телефоні, і додає: "І тому я дивлюся, як ти йдеш / У якийсь бар під назвою The Black Dog / І протикаєш нові дірки в моєму серці".

Паб "Чорна собака"

Фанати співачки осадили паб після виходу нового альбому свого кумира. І соцмережі переповнили ролики, в яких вони потягують пиво і роблять замовлення з тематичного меню Тейлор Свіфт.

"Щойно ми почули текст і зрозуміли, що це реальне місце, ми зрозуміли, що нам просто необхідно приїхати сюди. Я маю на увазі, що тепер ми можемо сказати, що були в "Чорному псі" в день виходу пісні", — сказала одна з фанаток.

А інша додала: "Це місце стане частиною історії Тейлор Свіфт. Тим паче, що це така сумна й емоційна пісня".

Нагадаємо, раніше суперфанат Тейлор Свіфт розповів про свій візит до її таунхаусу в Нью-Йорку і розповів, що співачка зберігає одну зі своїх "Греммі" в туалеті.