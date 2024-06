Бойфренд Тейлор Свифт внезапно появился на сцене во время ее выступления (видео)

Пара впервые публично подтвердила свои отношения, появившись вместе на одной сцене. Тейлор и Тревис встречаются с прошлого года.

Американский футболист НФЛ Трэвис Келси, который является возлюбленным американской певицы Тейлор Свифт, поразил фанатов артистки на ее шоу на стадионе "Уэмбли" в Лондоне, выйдя на сцену в компании балета звезды. Видео облетело все соцсети и СМИ.

Перед песней "I Can Do It With a Broken Heart" спортсмен вместе с несколькими другими ассистентами во фраке и цилиндре поучаствовал в перфомансе. По сюжету, героиня потеряла сознание, и Келси берет девушку и укладывает ее в кресло, обмахивая веером. В какой-то момент Тейлор "приходит в себя", Трэвис поправляет ей макияж, а она прямо на сцене меняет костюм и начинает петь. Перед тем, как отправится навстречу публике, она посылает любимому воздушный поцелуй.

Перфоманс с участием Трэвича Келси "взорвал" стадион

Это первый раз, когда пара вместе вышла на сцену после официального объявления о своих отношениях. Несмотря на то, что вместе они с 2023 года, ни Тейлор, ни Трэвис не публиковали фото друг друга в соцсетях. Их общее фото появилось несколькими днями ранее, когда Свифт сделала селфи с принцем Уильямом, принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой. В кадр попал и Трэвис.

Поклонники назвали селфи звезды "культовым".

34-летняя певица уже некоторое время намекает на свои отношения с игроком НФЛ. Во время своего аншлагового тура Eras Tour Свифт изменила текст своей популярной песни Karma с "Карма — это парень на экране" на "Карма — это парень из Chiefs", отсылая к команде Трэвиса, выигравшей Суперкубок. Зоркие фанаты также заметили Трэвиса в VIP-палатке, который нежно жестикулировал Свифт на протяжении всего ее трехчасового выступления.

После выступления Тейлор на "Уэмбли" толпа разразилась овациями, и певица более пяти минут не могла сказать ни слова.

Овации на стадионе не стихали несколько минут

Ранее сообщалось, что Тейлор Свифт не только бьет рекорды по продажам билетов на свой "Era’s Tour", но и, как оказалось, влияет на сейсмическую активность там, где проходят ее аншлаговые концерты. Так, поклонники артистки так танцевали во время выступлений, что вызвали сейсмическую активность в Эдинбурге, Шотландия.

Активные пляски поклонников артистки под ее песни вызвали сейсмическую активность, которая ощущалась почти в четырех милях от стадиона Мюррейфилд, где проходил концерт.

Когда в августе 2023 года Свифт отправилась на стадион SoFi в Лос-Анджелесе, исследовательская группа Калифорнийского технологического института зафиксировала вибрации, создаваемые 70 000 болельщиков на трибунах. Датчики движения возле и на стадионе, а также сейсмические станции региона зафиксировали вибрации во время 43 из 45 ее песен. "You Belong with Me" имел самый большой локальный масштаб – 0,849.

