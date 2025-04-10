Мишель Обама прокомментировала слухи о своем разводе

61-летняя Мишель Обама, адвокат и жена 44-го президента США Барака Обамы, публично признала слухи о разладе с мужем и прокомментировала их.

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Что на самом деле происходит в ее браке, экс-первая леди рассказала в новом выпуске подкаста Софии Буш на радио iHeart Work in Progress.

В эфире Мишель говорила о своей вновь обретенной свободе после ухода из Белого дома и затронула вопрос того, что послужило причиной разговоров о проблемах в одной из самых крепких пар Америки, которая в браке с 1992 года и воспитала двоих дочерей.

"Это то, с чем мы, женщины, боремся — разочаровывать людей. Я имею в виду, настолько, что в этом году люди даже не могли понять, что я делаю выбор сама. Им даже пришлось предположить, что мы с мужем разводимся. Это не может быть взрослой женщиной, которая сама принимает ряд решений, верно? Но именно так с нами поступает общество", – отметила она.

Покинув Белый дом в 2017 году, Мишель работала над своими проектами как с мужем, так и без него, включая выпуск нескольких бестселлеров, основание их совместной продюсерской компании, которая уже имеет фильм, получивший премию "Оскар". Совсем недавно она запустила новый подкаст с братом Крейгом Робинсоном. Такая активность Мишель и разная направленность интересов супругов и стали причиной беспочвенных, как утверждает жена Барака Обамы, слухов.

Мишель Обама запустила подкаст со своим братом

"Мы начинаем на самом деле думать: что я? Что я делаю? Для чего я это делаю? А если это не вписывается в стереотип того, что люди думают, что мы должны делать, то это клеймят как что-то негативное и ужасное", – подчеркнула миссис Обама.

Гостья студии подчеркнула, что сейчас проживает время, когда самостоятельно принимает решения. Во время президентства мужа она старалась быть одновременно идеальной матерью, женой и первой леди.

"Я должна была убедиться, что с девочками все в порядке, или с президентом, моим муже, поэтому я не могла сделать то, что нужно было лично мне", – вспоминает она.

После выборов все изменилось.

"Теперь, вы знаете, я не могу винить в своих решениях и нерешительности кого-либо, кроме себя. Я думаю, если быть честной с собой, я могла бы принять многие из этих решений много лет назад. Но я не давала себе такой свободы", – резюмировала она.

Миссис Обама поздравила мужа с Днем святого Валентина

Изначально Мишель не хотела встречаться с Бараком Обамой, когда они познакомились на летней юридической фирме. Она считала, что романтические отношения помешают их работе, особенно с учетом того, что она была советником Барака. Но со временем девушка преодолела этот барьер, и они создали крепкий союз.

Ранее Фокус писал, что Барак Обама снова вышел в свет без жены и спровоцировал слухи о разводе.