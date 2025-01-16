Мишель и Барак Обама спровоцировали слухи о разводе, – СМИ

Ни Барак Обама, ни его жена никак не комментируют разговоры вокруг их семейной жизни, предпочитая хранить молчание.

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После того как в СМИ появилась информация о том, что Барак Обама посетит инаугурацию 47-го президента США Дональда Трампа без своей супруги Мишель, ранее циркулировавшие слухи о проблемах в паре вспыхнули с новой силой, пишет Daily Mail. Миссис Обама также отсутствовала на похоронах бывшего президента Джимми Картера 9 января из-за "конфликта планирования".

Сетевые детективы предполагают, что отсутствие Мишель на грядущей инаугурации красноречиво говорит о скором разводе пары. Однако другие оппонируют им тем, что она до сих пор переживает смерть матери, которой не стало 31 мая 2024 года, и не считает нужным посещать все мероприятия. Что касается инаугурации Трампа, то пользователи припомнили, что она недолюбливает нового главу Белого дома. Мишель Обама открыто заявляла о своей враждебности к Трампу, которого она обвинила в том, что он своей риторикой поставил под угрозу безопасность ее семьи.

"Я называю это, Обамы разводится", "Развод Обамы не будет в моих прогнозах 2025 года, но это может произойти", "Она и Обама на аутах! Они разводится! Она не хочет быть рядом с ним!", "Похоже, что развод Обамы находится на горизонте, мы все видели его, они перестают присутствовать на функциях вместе", "Другой пользователь также сказал: "Я чувствую, что Обамы собираются развестись", – пишут в комментариях.

Барак и Мишель Обамы Фото: Getty Images

Мишель и Барак познакомились в 1989 году, когда оба работали в юридической фирме в Чикаго. Свадьбу они сыграли в 1992-м, а шесть лет спустя у них родилась первая дочь, Малия. Еще одна дочь, Саша, повилась на свет в 2001 году.

Несмотря на то, что пара считалась одной из самых крепких в американском политикуме, в своих мемуарах 2020 года "Земля Обетованная", Барак Обама рассказывал о том, как ссорился с женой из-за ежедневной шестичасовой поездки в Сенат Иллинойса и обратно, а также постоянных переработках. В какой-то момент она даже заявила, что это не то, на что она подписывалась.

Когда Барак решил баллотироваться на президентский пост, Мишель поначалу восприняла эту идею без особого восторга, но потом, осознав, какое огромное влияние может оказать на чернокожих, особенно детей, по всей стране, взялась помогать супругу в его предвыборной кампании.

В сети строят предположения о будущем знаменитой пары Фото: Скриншот

За два строка в Белом доме их отношения, которые постоянно были перед глазами толпы, подверглись серьезному испытания, и напряжение оставалось "тонким и постоянным". Они улучшились, когда президентские каденции Обамы закончились. После ухода из Белого дома супруги провели вместе много времени, чтобы наверстать упущенное, и заново открывали свою любовь.

"Мы спали допоздна, неторопливо ужинали, ходили на долгие прогулки, плавали в океане, поднялись и запланировали для менее насыщенного, но, надеюсь, не менее удовлетворительного второго акта", – писал он.

Что касается Мишель, то в своем подкасте она вспоминала, как очень хотела "вытолкнуть Барака в окно", причем неоднократно, но добавила, что рада, что она "не ушла" от своего мужа.

Поздравляя мужа с днем рождения, Мишель назвала его "любовью всей жизни"

"Вы должны знать, что будут времена, длительные периоды времени, когда вы не можете выдержать друг друга. Чувства будут интенсивными. Но это не значит, что вы уходите, и эти периоды могут длиться долго — они могут длиться годы. У меня и Барака очень сильный брак. Если бы я отказался от этого, если бы я ушла от этого, в те трудные времена, я бы пропустила всю красоту, которая была там и там", – говорила бывшая первая леди.

Ранее Фокус писал, что Мишель Обама выпустила безалкогольный напиток.