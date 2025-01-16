Мішель і Барак Обама спровокували чутки про розлучення, — ЗМІ

Ні Барак Обама, ні його дружина жодним чином не коментують розмови навколо їхнього сімейного життя, вважаючи за краще зберігати мовчання.

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Після того як у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Барак Обама відвідає інавгурацію 47-го президента США Дональда Трампа без своєї дружини Мішель, чутки, що раніше циркулювали, про проблеми в парі спалахнули з новою силою, пише Daily Mail. Місіс Обама також була відсутня на похоронах колишнього президента Джиммі Картера 9 січня через "конфлікт планування".

Мережеві детективи припускають, що відсутність Мішель на прийдешній інавгурації красномовно свідчить про швидке розлучення пари. Однак інші опонують їм тим, що вона досі переживає смерть матері, якої не стало 31 травня 2024 року, і не вважає за потрібне відвідувати всі заходи. Щодо інавгурації Трампа, то користувачі пригадали, що вона недолюблює нового главу Білого дому. Мішель Обама відкрито заявляла про свою ворожість до Трампа, якого вона звинуватила в тому, що він своєю риторикою поставив під загрозу безпеку її сім'ї.

"Я називаю це, Обами розлучається", "Розлучення Обами не буде в моїх прогнозах 2025 року, але це може статися", "Вона і Обама на аутах! Вони розлучаються! Вона не хоче бути поруч із ним!", "Схоже, що розлучення Обами перебуває на горизонті, ми всі бачили його, вони перестають бути присутніми на функціях разом", "Інший користувач також сказав: "Я відчуваю, що Обами збираються розлучитися", — пишуть у коментарях.

Барак і Мішель Обами Фото: Getty Images

Мішель і Барак познайомилися 1989 року, коли обидва працювали в юридичній фірмі в Чикаго. Весілля вони зіграли 1992-го, а через шість років у них народилася перша дочка, Малія. Ще одна дочка, Саша, з'явилася на світ у 2001 році.

Незважаючи на те, що пара вважалася однією з найміцніших в американському політикумі, у своїх мемуарах 2020 року "Земля Обітована", Барак Обама розповідав про те, як сварився з дружиною через щоденну шестигодинну поїздку до Сенату Іллінойсу й назад, а також постійні переробітки. У якийсь момент вона навіть заявила, що це не те, на що вона підписувалася.

Коли Барак вирішив балотуватися на президентський пост, Мішель спочатку сприйняла цю ідею без особливого захоплення, але потім, усвідомивши, який величезний вплив може мати на чорношкірих, особливо дітей, у всій країні, взялася допомагати чоловікові в його передвиборчій кампанії.

У мережі роблять припущення про майбутнє знаменитої пари Фото: Скриншот

За два строки в Білому домі їхні стосунки, які постійно були перед очима натовпу, зазнали серйозного випробування, і напруга залишалася "тонкою і постійною". Вони покращилися, коли президентські каденції Обами закінчилися. Після відходу з Білого дому подружжя провело разом багато часу, щоб надолужити згаяне, і заново відкривало своє кохання.

"Ми спали допізна, неквапливо вечеряли, ходили на довгі прогулянки, плавали в океані, піднялися і запланували для менш насиченого, але, сподіваюся, не менш задовільного другого акту", — писав він.

Що стосується Мішель, то у своєму подкасті вона згадувала, як дуже хотіла "виштовхнути Барака у вікно", причому неодноразово, але додала, що рада, що вона "не пішла" від свого чоловіка.

Вітаючи чоловіка з днем народження, Мішель назвала його "коханням усього життя"

"Ви маєте знати, що будуть часи, тривалі періоди часу, коли ви не можете витримати одне одного. Почуття будуть інтенсивними. Але це не означає, що ви йдете, і ці періоди можуть тривати довго — вони можуть тривати роки. У мене і Барака дуже сильний шлюб. Якби я відмовився від цього, якби я пішла від цього, у ті важкі часи, я б пропустила всю красу, яка була там і там", — говорила колишня перша леді.

Раніше Фокус писав, що Мішель Обама випустила безалкогольний напій.