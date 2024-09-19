"Корисний і не містить калорій": Мішель Обама випустила безалкогольний напій (відео)

Мішель Обама представила відвідувачам магазину новий напій. Наразі колишня перша леді США більше не перебуває в центрі політичної уваги.

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У мережі став вірусним відеоролик за участю Мішель Обами. Покупці одного з магазинів самообслуговування торгової мережі Costco в Північній Каліфорнії отримали приємний сюрприз, коли зіткнулися з колишньою першою леді США, повідомляє TMZ.

У вірусному відеоролику дружина 44-го американського президента в магазині пригощала відвідувачів своїм новим напоєм Plezi Fizz. 60-річна Мішель захоплено рекламувала продукт, заявивши, що він не тільки корисний і не містить калорій, а й приємний на смак.

У кліпі видно, що покупці збираються навколо Мішель, з нетерпінням вбираючи Plezi Fizz, а в той час її серйозні на вигляд охоронці стоять поруч.

Співробітниця Costco повідомила журналістам, що захід із просування бізнесу Мішель Обами відбувся у вівторок, 17 вересня. Напій можна купити в усіх магазинах мережі.

Відомо, що дружина Барака Обами є співзасновницею Plezi Nutrition — бренду, який спеціалізується на тому, щоб зробити їжу та напої більш корисними. Вона об'єдналася з акторкою Крістен Белл, яка стала інвестором і партнером бренду. Зараз Мішель більше не перебуває в центрі політичної уваги, вона тепер відпочиває і радіє свіжим змінам у своєму житті.

Нагадаємо, 22 лютого стало відомо, що старша дочка Барака Обами Малія оголосила про початок кар'єри в Голлівуді. Шанувальники неоднозначно сприйняли цю новину.