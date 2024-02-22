Старша дочка Барака Обами Малія оголосила про початок кар'єри в Голлівуді (фото)

Дочка Мішель і Барака Обами Малія Обама дебютувала під новим ім'ям. Шанувальники неоднозначно сприйняли цю новину

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Старша дочка 44 президента США Барака Обами, 25-річна Малія Обама офіційно оголосила про початок кар'єри в Голлівуді, повідомляє E News.

Дочка Мішель і Барака Обами дебютувала на фестивалі незалежного кіно "Санденс" під сценічним псевдонімом. Вона була представлена як режисерка Малія Енн і це, найімовірніше, пов'язано з бажанням дистанціюватися від колишнього президента і першої леді.

Малія Обама з батьками Фото: Getty Images

Малія представила короткометражний фільм під назвою "Серце". Вона описала свій проєкт як "дивну маленьку історію, свого роду байку, про людину, яка оплакує смерть своєї матері після того, як вона залишила йому незвичайне прохання у своєму заповіті".

Цей фільм, продюсером якого виступила компанія Дональда Гловера "Гілга", став для Малії першою режисерською роботою. У неї вже є за плечима досвід як штатного сценариста в його шоу "Рой" на Amazon Prime. Тоді Дональд Гловер зазначив, що її знамениті батьки не зіграли ролі в тому, як з нею поводилися на знімальному майданчику: "Я відчуваю, що вона просто та людина, в якої незабаром стануться справді хороші речі" "У неї чудовий стиль письма. Ми не можемо ставитися до неї легко тільки тому, що вона дочка колишнього президента".

Шанувальники неоднозначно сприйняли цю новину після того, як псевдонім Малії був розкритий у відеоролику Інституту Санденс "Знайомство з художником".

Малія Обама Фото: Getty Images

Звісно, Малія не перша дитина знаменитості, яка взяла собі сценічний псевдонім у Голлівуді, щоб дистанціюватися від родини. Ніколас Кейдж змінив прізвище з Копполи , а Анджеліна Джолі відмовилася від прізвища Войт .

Хоча колишній президент і перша леді тепер є кіномагнатами, Мішель і Барак не були присутні на кінофестивалі "Санденс" 2024 року на початку цього місяця.

Раніше, 17 листопада, повідомлялося, що Мішель Обама прийшла на презентацію своєї книги в розкішному джинсовому ансамблі. Колишня перша леді продемонструвала один із найжіночніших образів, який можна створити поєднанням костюма та вдало підібраного взуття.