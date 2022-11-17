Мішель Обама прийшла на презентацію своєї книги в розкішному джинсовому ансамблі

Мішель продемонструвала один із найжіночніших образів, який можна створити поєднанням костюма та вдало підібраного взуття.

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58-річна колишня перша леді США, дружина 44-го президента США Барака Обами Мішель написала нову книгу "Світло, яке ми несемо", і її презентація відбулася в театрі Ворнер у Вашингтоні. Місіс Обама виступала на сцені разом із колишньою ведучою ток-шоу та комікесою Еллен ДеДженерес.

На заході Мішель Обама з'явилася в джинсовому ансамблі: приталеному блейзері зі структурованим малюнком і ґудзиками спереду та прямих широких штанах із великими накладними кишенями.

Образ доповнювали бордові блискучі ботильйони з гострим носком і на шпильці.

Завдяки такому вибору взуття ансамбль із широкими штанами мав завершений і дуже елегантний вигляд.

[ + – ] Мішель Обама на презентації книги "Світло, яке ти несеш" Фото: татуировки

Коли справа доходить до взуття, Мішель віддає перевагу сміливим і охайним туфлям із химерними візерунками або яскравими кольорами. Вона любить моделі від Sophia Webster, Jimmy Choo, Stuart Weitzman, Christopher John Rogers і Balenciaga. Обама часто використовує й доступні стилі від різних брендів, таких як Zara і Converse. У неробочий час вона взує кросівки, затишні сандалії і туфлі на плоскій підошві.

У своїй новій книзі Мішель розповідає про стратегії та практики, які допомагають їй справлятися зі стресом на тлі "зростання хвилі нетерпимості".

"Я зрозуміла, що людей на цій землі об'єднує те, що всі ми прагнемо кращого. Одне світло живить інше. Одна міцна сім'я дає силу іншим. Одна зацікавлена спільнота може зарядити тих, хто навколо неї. Це сила світла, яке ми несемо в собі", — каже авторка.

Це друга книга місіс Обами. Перша, "Становлення", розповідала про життя першої леді США та стала бестселером, розійшовшись по світу тиражем у 17 млн. Вона була перекладена 50 мовами.

Нагадаємо, Мішель Обама після скандального інтерв'ю Меган Маркл і принца Гаррі Опрі Вінфрі закликала їх пробачити королівській родині.