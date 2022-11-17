Мишель Обама пришла на презентацию своей книги в роскошном джинсовом ансамбле

Мишель продемонстрировала один из самых женственных образов, какой можно создать сочетанием костюма и удачно подобранной обуви. .

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58-летняя бывшая первая леди США, жена 44-го президента США Барака Обамы Мишель написала новую книгу "Свет который мы несем", и ее презентация состоялась в театре Уорнер в Вашингтоне. Миссис Обама выступала на сцене вместе с бывшей ведущей ток-шоу и комиком Эллен ДеДженерес.

На мероприятии Мишель Обама появилась в джинсовом ансамбле: приталенном блейзере со структурированным рисунком и пуговицами спереди и прямых широких брюках с большими накладными карманами.

Образ дополняли бордовые блестящие ботильоны с острым носком на шпильке.

Благодаря такому выбору обуви ансамбль с широкими брюками выглядел завершенным и очень элегантным.

[ + – ] Мишель Обама на презентации книги "Свет, который ты несешь" Фото: Getty

Когда дело доходит до обуви, Мишель предпочитает смелые и опрятные туфли с причудливыми узорами или яркими цветами. Она любит модели от Sophia Webster, Jimmy Choo, Stuart Weitzman, Christopher John Rogers и Balenciaga. Обама часто использует и доступные стили от самых разных брендов, таких как Zara и Converse. В нерабочее время она обувает кроссовки, уютные сандалии и туфли на плоской подошве.

В своей новой книге Мишель рассказывает о стратегиях и практиках, которые помогают ей справляться со стрессом на фоне "растущей волны нетерпимости".

"Я поняла, что людей на этой земле объединяет то, что все мы стремимся к лучшему. Один свет питает другой. Одна крепкая семья дает силу другим. Одно заинтересованное сообщество может зарядить тех, кто вокруг него. Это сила света, который мы несем в себе", – говорит автор.

Это – вторая книга миссис Обамы. Первая, "Становление", повествовала о жизни первой леди США и стала бестселлером, разойдясь по миру тиражом в 17 мл. Она была переведена на 50 языков.

Напомним, Мишель Обама после скандального интервью Меган Маркл и принца Гарри Опре Уинфри призвала их простить королевскую семью.