Мишель Обама призвала принца Гарри и Меган Маркл простить королевскую семью

Бывшая первая леди отметила, что обвинения в расизме для нее не стали сюрпризом

Интервью Меган Маркл и принца Гарри американской телеведущей Опре Уинфри стало одним из самых резонансных за последнее время. И теперь настала очередь высказаться на эту тему и бывшей первой леди США, 57-летней Мишель Обама. Об этом пишет Access Online.

Она пришла на американский канал NBC, чтобы обсудить детский сериал, который она создает вместе с Netflix. И ведущая Дженной Буш Хагер спросила ее мнения насчет нашумевшего интервью герцогов Сассекских и упоминания о расизме в королевской семье.

Мишель Обама сказала, что "раса – это не новое понятие в этом мире для цветных людей. Так что услышать про ее чувства не было полной неожиданностью". Но призвала Меган Маркл и Гарри простить королевскую семью после заявлений о расизме и травле.

Супруга Барака Обамы надеется, что они "смогут обрести ясность, любовь и разрешить ситуацию"

"Когда я думаю о том, через что они проходят, я вспоминаю о важности семьи и просто молюсь, чтобы в какой-то момент было прощение, чтобы были ясность, любовь, чтобы все разрешилось. Потому что нет ничего важнее семьи", — сказала Мишель Обама в интервью.

Мишель Обама знакома с принцем Гарри уже много лет, благодаря его благотворительной деятельности, когда он женился, то отмечала Меган Маркл, как "вдумчивого лидера" и хвалила ее за благотворительные инициативы. Тогда Меган встречалась с представителями фонда Obama Foundation.

[ + – ] Мишель Обама и принц Гарри/Фото: скриншот

"Спасибо моему другу, Ее Королевскому Высочеству герцогине Сассекской, вдумчивому лидеру, который ломает стереотипы и делает наш мир лучше. Встречаясь с представителями нашего фонда или помогая девочкам со всего мира получить образование, которого они заслуживают, она является источником вдохновения для многих", — написала тогда Мишель.

Когда, в 2018 году Мишель Обама выступала в Лондоне, то Меган посещала данное мероприятие. Как писали тогда британские СМИ – тайно.

Напомним, интервью герцогов Сассекских Опре Уинфри вышло еще в начале марта. Меган рассказала, что, когда она была беременна первенцем — Арчи, ей сообщили, что у него не будет титула принца и он не получит охрану, как другие члены королевской семьи. По мнению Меган, это стало грубым нарушением традиций. Также она упомянула, что в королевской семье обсуждали цвет кожи ее будущего ребенка.

После выхода интервью Меган Маркл уличили в многократном искажении фактов. В частности, она говорила о тайном бракосочетании с Гарри, что никак не могло быть правдой.

А бывшие сотрудники Меган Маркл и принца Гарри рассказали, что работать с ними было невыносимо, и Меган довела их до нервного срыва.

Принц Уильям решительно отмел все обвинения в расизме, заявив, что еще не беседовал с братом, но "обязательно сделает это".