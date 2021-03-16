Мішель Обама закликала принца Гаррі і Меган Маркл пробачити королівську сім'ю

Колишня перша леді зазначила, що звинувачення в расизмі для неї не стали сюрпризом

Інтерв'ю Меган Маркл і принца Гаррі американській телеведучій Опри Вінфрі стало одним з найбільш резонансних за останній час. І тепер настала черга висловитися на цю тему і колишній першій леді США, 57-річній Мішель Обамі. Про це пише Access Online.

Вона прийшла на американський канал NBC, щоб обговорити дитячий серіал, який вона створює разом з Netflix. І ведуча Дженной Буш Хагер запитала її думку щодо гучного інтерв'ю герцогів Сассекських і згадки про расизм у королівській родині.

Мішель Обама сказала, що "раса — це не нове поняття в цьому світі для кольорових людей. Тому почути про її почуття не було повною несподіванкою". Але закликала Меган Маркл і Гаррі пробачити королівську сім'ю після заяв про расизм і цькування.

Дружина Барака Обами сподівається, що вони "зможуть знайти ясність, любов і вирішити ситуацію"

"Коли я думаю про те, через що вони проходять, я згадую про важливість сім'ї і просто молюся, щоб у якийсь момент було прощення, щоб були ясність, любов, щоб усе вирішилося. Тому що немає нічого важливішого за сім'ю", — сказала Мішель Обама в інтерв'ю.

Мішель Обама знайома з принцом Гаррі вже багато років, завдяки його благодійній діяльності, коли він одружився, то відзначала Меган Маркл як "вдумливого лідера" і хвалила її за благодійні ініціативи. Тоді Меган зустрічалася з представниками фонду Obama Foundation.

[ + – ] Мішель Обама і принц Гаррі/Фото: скріншот

"Спасибі моєму другові, Її Королівській Високості герцогині Сассекській, вдумливому лідеру, який ламає стереотипи і робить наш світ кращим. Зустрічаючись з представниками нашого фонду чи допомагаючи дівчаткам з усього світу здобути освіту, якої вони заслуговують, вона є джерелом натхнення для багатьох", — написала тоді Мішель.

Коли у 2018 році Мішель Обама виступала в Лондоні, то Меган відвідувала цей захід. Як писали тоді британські ЗМІ — таємно.

Нагадаємо, що інтерв'ю герцогів Сассекських Опрі Вінфрі вийшло ще на початку березня. Меган розповіла, що, коли вона була вагітна первістком — Арчі, їй повідомили, що в нього не буде титулу принца і він не отримає охорону, як інші члени королівської сім'ї. На думку Меган, це стало грубим порушенням традицій. Також вона згадала, що в королівській родині обговорювали колір шкіри її майбутньої дитини.

Після виходу інтерв'ю Меган Маркл викрили в багаторазовому перекручуванні фактів. Зокрема, вона говорила про таємне одруження з Гаррі, що ніяк не могло бути правдою.

А колишні співробітники Меган Маркл і принца Гаррі розповіли, що працювати з ними було нестерпно і Меган довела їх до нервового зриву.

Принц Вільям рішуче відкинув усі звинувачення в расизмі, заявивши, що ще не розмовляв з братом, але "обов'язково зробить це".