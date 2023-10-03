Барак і Мішель Обама зворушливо привітали одне одного з річницею весілля (фото)

Подружжя експрезидента США святкує 31 річницю весілля.

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44-й президент США Барак Обама зворушливо привітав свою дружину Мішель Обаму з черговою річницею шлюбу в Instagram.

"З річницею, люба! Мішель, ти чудова, добра, весела і красива, і мені пощастило називати тебе своєю", — написав експрезидент США. У свій допис він додав спільне фото з дружиною.

Колишня перша леді США Мішель Обама також привітала чоловіка з річницею весілля в Instagram.

Вона теж опублікувала спільне фото з Бараком Обамою і привітала його з 31-річною річницею шлюбу.

"31 рік і все життя попереду. Мені подобається йти по життю поруч із тобою. З річницею, любий!" — написала вона.

Користувачі під дописами подружжя залишають теплі побажання:

Найщасливіший ювілей! З іншого боку, ми сумуємо за всім вам!! Всіх благ!!!

Моя найулюбленіша пара, всього щастя на світі вам обом!

Вітаю найкращого президента та першу леді з ювілеєм!

Тим часом Мелані зустрічається зі своїми адвокатами з розлучень.

Люблю вас, я фанат, вітаю!

Вітаю з 31-ю річницею мого улюбленого президента та першу леді. Сподіваюся, у вас буде чудовий день!

З роковинами вас обох. Благослови вас Бог!

Найкраща президентська родина у світі!! З роковинами вас обох!

Вітаю двох чудових людей з річницею!!!

Ось це кохання в людській подобі! З річницею!

Що відомо про подружжя

Барак Хусеейн Обаама — американський політик, 44-й президент США, колишній сенатор від штату Іллінойс у конгресі США. Народився 4 серпня 1961 року в Гонолулу, Гаваї, США.

Мішель Лавоон Робінсон Обама — американська юристка, Перша леді США з 2009 до 2017 року, перша в історії США Перша леді-афроамериканка. Народилася 17 січня 1964 року в Чикаго.

На посаді Першої леді Мішель Обама була взірцем для наслідування серед жінок і вела просвітницькі кампанії щодо боротьби з бідністю, доступної освіти, важливості правильного харчування, фізичної активності та здорової їжі. Вона підтримувала американських дизайнерів і вважалася іконою моди

Пара одружилася у 1992 року. У подружжя двоє дітей — доньки Малія та Саша.

Нагадаємо, Фокус писав, що за словами експрезидента США Барака Обами, зараз Україна вже не та, що у 2014-му, і "наростила м'язи". Санкції за анексію Криму не дозволили військам РФ просунутися далі Донбасу. Тоді прихильники РФ були і в самому українському парламенті, а жителі Криму вважали, що саме Росія представляє їхні інтереси.