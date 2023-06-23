"Ми втримали лінію": Обама і Меркель не дозволили Путіну захопити всю Україну у 2014 році

За словами експрезидента США, зараз Україна вже не та, що у 2014-му, і "наростила м'язи". Санкції за анексію Криму не дозволили військам РФ просунутися далі Донбасу. Тоді прихильники РФ були і в самому українському парламенті, а жителі Криму вважали, що саме Росія представляє їхні інтереси.

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Перша війна на європейській землі за останні роки розбудила Європу та інші демократичні країни, повторив свою тезу колишній президент США Барак Обама в інтерв'ю CNN.

За словами Обами, світова спільнота усвідомила, що потрібно боротися зі старим підходом: хто сильніший — той і правий, великі країни можуть робити з маленькими все, що захочуть, люди не можуть обирати своє майбутнє, незалежно від інших.

"Спостерігаючи за тим, як українці мужньо захищаються, європейці згадали, ким вони були раніше. Я був вражений тим, як у непростих обставинах Європа згуртувалася і почала надавати необхідну допомогу. Адміністрація Байдена посприяла тому, щоб союзники підтримали Україну", — сказав Обама.

За його словами, Захід іде на значний ризик, щоб донести авторитарним лідерам, на кшталт російського президента Володимира Путіна, меседж про те, що їм не дадуть змоги довільно визначати кордони інших держав.

Чому анексія Криму не стала червоною рискою

Коли почалося вторгнення в Україну 2014 року і подальша анексія Кримського півострова, Сполученими Штатами керувала адміністрація на чолі з Обамою. А за колишнього федерального канцлера Ангели Меркель Німеччина — найбільша економіка на європейському континенті — стала залежною від дешевих енергоносіїв із РФ.

"Я думаю, що сьогоднішня Україна вже не та, якою була тоді [2014-го]", — сказав Обама, додавши, що, на його думку, була причина, через яку Україна не стала тоді воювати за Крим.

У Криму проживало багато російськомовних громадян, які дотримувалися тієї думки, що саме Росія представляє їхні інтереси, сказав Обама.

"У Раді в ті часи, у самому українському парламенті, все ще були прихильники Росії. В українській внутрішній політиці було набагато більше складнощів", — сказав Обама, додавши, що він разом з Ангелою Меркель переконав інших європейських політиків, які все ж таки заперечували, запровадити санкції проти Путіна, щоб не дозволити йому просуватися далі за Донбас і захоплювати іншу частину України.

"Я вважаю, що, з огляду на те, якою була тоді Україна, і якими були умонастрої в Євросоюзі, ми втримали лінію", — уточнив експрезидент США.

"Не дозволили Путіну піти далі Донбасу"

Він додав, що подальші події в Україні частково пояснюються тим, що згодом українці стали ще більше ідентифікувати себе як окремі від Росії та прагнути протистояти Росії. Була можливість підготуватися — у військовому і цивільному відношенні, — щоб чинити опір російському тиску, цим і пояснюється, що Україна "наростила такі м'язи".

Україна вже інша, як, утім, і Європа, — Барак Обама

Частково в цьому і причина, чому Києву вдалося так відповісти на повномасштабне вторгнення російських військ, яке, як сказав колишній американський президент, "щонайменше, на мою думку, було помилковим, не кажучи вже про те, що це було незаконне та надзвичайно жорстоке вторгнення".

Як потрібно було відповісти Путіну у 2014-му

На запитання про те, чи мав би Захід відповісти на дії Путіна ґрунтовніше, Обама сказав, що західна спільнота відповідала, використовуючи ті інструменти, які були на той час, і що потрібно було брати до уваги, якою була сама Україна на той час.

Нагадаємо, що, за даними журналістів німецького таблоїда Bild, Вашингтон може схиляти Україну до переговорів із РФ, якщо контрнаступ ЗСУ не принесе територіальних переваг.

Також повідомлялося, що представники британських Королівських сил сумніваються, що їм вдасться встояти перед російськими ракетними атаками.